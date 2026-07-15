15 de julio de 2026
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Historia de vida

La historia de vida de Mario Cincunegui, el docente jubilado que afronta un costoso tratamiento oncológico

En diálogo con Noticiero Andino, el docente relató en su historia de vida las dificultades que enfrenta para acceder a la medicación que necesita.

La historia de vida de Mario Cincunegui.

La historia de vida de Mario Cincunegui.

Por Sitio Andino Departamentales

Noticiero Andino conoció la historia de vida de Mario Cincunegui, un reconocido docente jubilado de General Alvear que desde hace varios años atraviesa un complejo y costoso tratamiento oncológico.

A pesar de haberse jubilado como consecuencia de su enfermedad, el educador decidió volver a enseñar y comenzó a preparar alumnos para afrontar parte de los gastos vinculados con sus estudios médicos, consultas y tratamiento.

Un tratamiento por su enfermedad de alto costo

Cincunegui explicó que la medicación que necesita representa una suma prácticamente imposible de afrontar con sus propios ingresos. “Son 20 millones de pesos de medicación por mes. Es imposible pagarlos”, relató el docente al referirse a la difícil situación que atraviesa.

Además de la necesidad económica, aseguró que continuar ligado a la enseñanza también forma parte de las recomendaciones que recibió para sobrellevar el tratamiento.

“Por recomendación de mis psicólogos, necesito ocupar mi cabeza y pensar en positivo”, expresó.

La docencia como sostén

En medio de la enfermedad, Mario encontró nuevamente en la educación una manera de mantenerse activo, acompañar a sus alumnos y enfrentar el difícil proceso que atraviesa.

Su historia refleja una lucha marcada por los elevados costos del tratamiento, pero también por la voluntad de seguir adelante y sostener su vocación docente.

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