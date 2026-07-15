La historia de vida de Mario Cincunegui, el docente jubilado que afronta un costoso tratamiento oncológico

Noticiero Andino conoció la historia de vida de Mario Cincunegui , un reconocido docente jubilado de General Alvear que desde hace varios años atraviesa un complejo y costoso tratamiento oncológico .

A pesar de haberse jubilado como consecuencia de su enfermedad , el educador decidió volver a enseñar y comenzó a preparar alumnos para afrontar parte de los gastos vinculados con sus estudios médicos, consultas y tratamiento.

Cincunegui explicó que la medicación que necesita representa una suma prácticamente imposible de afrontar con sus propios ingresos. “ Son 20 millones de pesos de medicación por mes. Es imposible pagarlos ”, relató el docente al referirse a la difícil situación que atraviesa.

Además de la necesidad económica, aseguró que continuar ligado a la enseñanza también forma parte de las recomendaciones que recibió para sobrellevar el tratamiento.

“Por recomendación de mis psicólogos, necesito ocupar mi cabeza y pensar en positivo”, expresó.

La docencia como sostén

En medio de la enfermedad, Mario encontró nuevamente en la educación una manera de mantenerse activo, acompañar a sus alumnos y enfrentar el difícil proceso que atraviesa.

Su historia refleja una lucha marcada por los elevados costos del tratamiento, pero también por la voluntad de seguir adelante y sostener su vocación docente.