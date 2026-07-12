Emprender en Mendoza: la historia detrás de Diseño Libre y las marcas que crecieron desde una feria

Hace más de 15 años, Fernanda Idiart creó Diseño Libre Eventos con una idea sencilla: generar un espacio para que diseñadores , artesanos y emprendedores pudieran mostrar su trabajo . Con el paso del tiempo, aquella iniciativa se convirtió en una de las ferias itinerantes más importantes de Mendoza y en una plataforma que impulsó el crecimiento de cientos de marcas en Mendoza .

En Visión Empresa , el ciclo de entrevistas de Andino Streaming con Erika García, habló sobre sus comienzos, el rol de la mujer en el mundo empresarial y las claves para sostener un emprendimiento.

Antes de convertirse en la creadora de Diseño Libre Eventos , Fernanda trabajó durante años en distintas empresas vinculadas al marketing, las ventas y la atención al cliente. Esa experiencia fue la que despertó su interés por entender cómo posicionar una marca y conectar un producto con las personas .

Sin embargo, su deseo siempre fue otro. " Siempre fui una emprendedora nata . Me gustaba pensar proyectos, generar ideas y buscar la manera de crear algo propio", recordó.

Tras recibirse como diseñadora de indumentaria, comenzó con una marca de ropa. Muy pronto descubrió que muchas colegas atravesaban la misma dificultad: tenían productos para vender, pero no un espacio donde hacerlo. Así nació Diseño Libre.

De una necesidad personal a una comunidad de emprendedores

Lo que comenzó como pequeños showrooms terminó transformándose en una productora de eventos culturales que organiza ferias, festivales, muestras de arte, desfiles y capacitaciones para emprendedores. "Nos dimos cuenta de que ya no era solamente nuestra necesidad. Había muchísima gente golpeando la puerta porque necesitaba un lugar para mostrar su trabajo", contó.

Hoy Diseño Libre reúne a cientos de emprendedores mendocinos y se convirtió en un espacio donde muchas marcas dieron sus primeros pasos antes de abrir un local propio.

El emprendedurismo femenino, protagonista

Fernanda aseguró que la mayoría de quienes participan de Diseño Libre son mujeres y explicó por qué cree que sucede. "Muchas empiezan buscando un ingreso extra para ayudar a su familia. Otras transforman un hobby en un negocio. Pero todas tienen algo en común: se animaron a dar el primer paso", sostuvo.

Durante estos años fue testigo de historias que comenzaron con un pequeño emprendimiento artesanal y terminaron convirtiéndose en empresas familiares consolidadas. "Es hermoso ver cómo muchas dejan de vender en una feria para abrir su propio local o vender sus productos a todo el país".

"El límite se lo pone cada una"

Consultada sobre el lugar que ocupa hoy la mujer en el mundo empresarial, Fernanda consideró que todavía existen desafíos. Reconoció que, incluso después de tantos años de trayectoria, continúa encontrándose con situaciones de machismo, especialmente en algunos ámbitos donde predominan los hombres.

"A veces todavía sorprende ver reuniones donde la mayoría son hombres y la voz de la mujer queda relegada". Sin embargo, cree que el escenario cambió mucho y que cada vez más mujeres se animan a liderar sus propios proyectos. "Hoy la mujer tiene la oportunidad de verse como una empresaria. El límite se lo pone cada una".

No existe una fórmula mágica para emprender

Después de acompañar a cientos de marcas durante más de una década, Fernanda asegura que no existe un único secreto para que un emprendimiento funcione. Para ella, el crecimiento es el resultado de muchas pequeñas decisiones.

"Hay que capacitarse, asesorarse, hacer vínculos, observar el mercado y, sobre todo, tener paciencia". Y agregó una reflexión que resume gran parte de su filosofía. "Cuando te gusta lo que hacés, lo vas a vender mejor que nadie".

La familia, el sostén de todo

Al mirar hacia atrás, Fernanda reconoce que hubo muchas personas que la inspiraron. Sin embargo, el mayor respaldo siempre estuvo dentro de su casa. "El apoyo más importante fue mi familia. Son los que están cuando las cosas salen mal y también cuando salen bien".

Ese acompañamiento, asegura, fue fundamental para atravesar los momentos difíciles y seguir apostando por un proyecto que hoy emplea a muchas personas y genera oportunidades para cientos de emprendedores.

Sobre el cierre de la entrevista, Fernanda dejó un mensaje dirigido especialmente a quienes tienen una idea pero todavía no dieron el primer paso. "Que se animen. Que se capaciten, que busquen asesoramiento y que prueben. Mi teléfono siempre está disponible para quien necesite una mano".

Y, cuando le preguntamos si se considera una mujer exitosa, respondió sin dudar: "Sí, me considero una mujer exitosa... y voy por más".

Mirá la entrevista completa con Fernanda Idiart en Visión Empresa, por Andino Streaming