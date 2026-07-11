Sube un poco la temperatura: el pronóstico del tiempo en Mendoza para este sábado 11 de julio

Se viene un sábado fresco, pero con ascenso de temperatura. Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este sábado 11 de julio se presentará parcialmente nublado y frío, con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste y nevadas en cordillera.

Durante la jornada se espera un amanecer mayormente despejado en el llano, con algunos sectores del sureste de General Alvear que podrían registrar cielo algo nublado a seminublado. Hacia la tarde, cerca de las 14, las condiciones tenderán a mejorar, aunque desde las 19 volverá a aumentar la nubosidad, primero en el Sur y el Valle de Uco, extendiéndose luego al Norte provincial.

En cuanto al viento, se prevé la presencia de Zonda débil en toda la precordillera entre las 6 y las 12, mientras que también se registrará circulación de viento sur leve entre las 5 y las 13, afectando tanto la zona Sur como el Norte-Este de Mendoza.

En la cordillera, el escenario irá mejorando: el mal tiempo finalizará durante la madrugada, con viento moderado del sudoeste. Sin embargo, hacia la tarde se observará mayor nubosidad en el sector Sur, luego un período de estabilidad y, desde la noche, nuevo incremento de nubosidad en sectores Sur y Central, aunque sin precipitaciones.

En el llano, la temperatura máxima alcanzará los 13°C, mientras que las mínimas serán muy bajas: 1°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y alrededor de 3°C en el resto de la provincia. El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza Domingo 12 de julio: se presentará mayormente nublado , con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste . Durante la tarde se espera circulación de viento norte débil en todo el llano , mientras que desde la tarde-noche habrá Zonda débil en precordillera , extendiéndose hasta la madrugada del lunes. Máxima: 15°C | Mínima: 0°C a 3°C.

se presentará , con y . Durante la tarde se espera , mientras que desde la , extendiéndose hasta la madrugada del lunes. Lunes 13 de julio: jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con vientos leves del noreste. En cordillera se mantendrán condiciones parcialmente nubladas. Máxima: 17°C | Mínima: 2°C.