Frío y nevadas en cordillera: así estará el tiempo este viernes 10 de julio en Mendoza

Conocé cómo estará el tiempo en Mendoza este viernes. Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo para este viernes 10 de julio en Mendoza anticipa una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste y del sur, y nevadas en la cordillera, con condiciones inestables especialmente en el Sur provincial.

Durante el día se espera la presencia de viento Zonda débil entre las 13 y las 14 en la precordillera Centro-Norte y el Valle de Uspallata, mientras que también se registrará circulación de viento Sur leve entre el mediodía y la tarde, afectando zona Sur, Norte y Este.

En cuanto a la nubosidad, el viernes comenzó con un amanecer mayormente nublado en zonas Sur y Centro, mientras que Malargüe mantendrá probabilidad de precipitaciones, vinculadas al mal tiempo en alta montaña. Además, se esperan precipitaciones cercanas al llano en el oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza.

Nevadas persistentes en cordillera complicarán la apertura del Paso a Chile En alta montaña, el escenario será de cielo cubierto con nevadas durante toda la jornada, con mayor intensidad en el Sur y Centro, y menor en el Norte. Estas condiciones se mantendrán hasta la madrugada del sábado. Por esta razón, es muy poco probable que el Paso Cristo Redentor se habilite durante la jornada.

En el llano, la temperatura máxima rondará los 14°C a 15°C, mientras que las mínimas serán muy bajas: cerca de 0°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y entre 2°C y 3°C en el resto de la provincia. Se esperan nevadas el Alta Montaña este viernes en la provincia de Mendoza. El pronóstico extendido para el fin de semana en Mendoza Sábado 11 de julio: jornada parcialmente nublada, con leve ascenso de la temperatura y viento sur leve durante la mañana . El día comenzará mayormente despejado , aunque hacia la noche aumentará la nubosidad , sin precipitaciones. En cordillera, cielo parcialmente nublado sin nevadas . Máxima: 13°C a 17°C | Mínima: 1°C a 3°C .

jornada y . El día comenzará , aunque hacia la noche , sin precipitaciones. En cordillera, . . Domingo 12 de julio: se espera un día mayormente nublado , con poco cambio en la temperatura y vientos leves del sudeste . En alta montaña, el cielo estará parcialmente nublado . Máxima: 15°C | Mínima: 3°C .

se espera un día , con y . En alta montaña, el cielo estará . . Lunes 13 de julio: jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, acompañada por vientos leves del noreste. En cordillera, condiciones parcialmente nubladas. Máxima: 17°C | Mínima: 2°C.