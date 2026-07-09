El gigante europeo que vio a una figura argentina en pleno Mundial y sacó la billetera

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Por Sitio Andino Deportes







En las últimas horas, una noticia sacudió el clima mundialista de la Selección Argentina: un gigante de Europa presentó una millonaria oferta para contratar a una de las figuras del equipo nacional. En esta nota, conocé de quién se trata y los detalles.

Juventus acelera por Dibu Martínez con una oferta millonaria en pleno Mundial 2026 El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez podría definirse lejos de Inglaterra. De acuerdo con información publicada por TN, Juventus abrió negociaciones con Aston Villa para incorporar al arquero argentino durante este mercado de pases.

La institución de Turín habría presentado una propuesta cercana a los 20 millones de dólares. Aston Villa analiza la oferta, mientras las partes avanzan en las conversaciones para evaluar una posible salida del campeón del mundo de la Premier League.

Emiliano Martínez podría continuar su carrera en Juventus Para Juventus, Martínez representa una apuesta central en la reconfiguración de su plantel. La dirigencia entiende que su experiencia, personalidad y rendimiento en los grandes escenarios pueden aportar solidez a un equipo que busca recuperar competitividad en la Serie A y en los torneos europeos.

Mientras se define su futuro a nivel de clubes, el "Dibu" mantiene la atención puesta en la Selección Argentina. El arquero se prepara para el cruce de cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza, que se disputará el próximo sábado a las 22.