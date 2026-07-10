El fin de semana en Mendoza tiene mucho para ofrecer: descubrí los mejores eventos

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Por Juan Pablo Strappazzon







Con la llegada del fin de semana y en plena temporada de vacaciones de invierno, muchos mendocinos buscan actividades para disfrutar de su tiempo libre. En ese contexto, Sitio Andino te acerca tres propuestas imperdibles de la agenda cultural de Mendoza para salir, divertirte y compartir en familia o con amigos.

Estos son los planes que harán diferente tu fin de semana en Mendoza Si buscás actividades para disfrutar durante las vacaciones de invierno en Mendoza, hay propuestas para todos los gustos. Una de ellas es la proyección gratuita de la película animada Espíritu de lobo, que tendrá lugar el viernes 10 de julio a las 16:00 en el Microcine Municipal. La función dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos y cuenta con cupo limitado.

Otra alternativa es el Bicitour + Vino, una experiencia ideal para recorrer la Ciudad de una manera diferente. La actividad se realizará el sábado 11 de julio a las 10:00, con salida desde Plaza Independencia, e incluye un paseo guiado en bicicleta por los principales atractivos de Mendoza que finaliza con una degustación en la Vinoteca Elixir. El recorrido tiene una duración de 2 horas y es totalmente gratuito.

Para quienes prefieren una salida en familia, el ciclo Ciudad de los Chicos presenta la obra "San Martín, un caballero del principio al fin". El espectáculo se ofrecerá del martes 7 al domingo 12 de julio, todos los días a las 16:00, en la Sala 2 de la Nave Cultural, y propone un recorrido teatral pensado para grandes y chicos.

En definitiva, Mendoza ofrece un fin de semana con una variada agenda cultural, ideal para disfrutar de propuestas diferentes y compartir en familia, con amigos o en pareja.