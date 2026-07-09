9 de julio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Mendoza tendrá siete representantes en el Mundial Juvenil de Hockey Subacuático 2026

Siete deportistas mendocinos representarán a Argentina en el Mundial Juvenil de Hockey Subacuático, que se disputará en Turquía del 16 al 26 de julio.

Mendoza tendrá siete representantes en el Mundial Juvenil de Hockey Subacuático 2026

Mendoza tendrá siete representantes en el Mundial Juvenil de Hockey Subacuático 2026

Por Sitio Andino Deportes

La Ciudad de Mendoza volverá a tener representación en una competencia internacional de primer nivel. Siete deportistas de los equipos Anfibios y Equal, que entrenan en el Gimnasio Municipal Nº 1, fueron convocados para integrar la Selección Argentina de Hockey Subacuático que disputará el Campeonato Mundial Juvenil 2026, previsto del 16 al 26 de julio en Gebze, Turquía.

Mendoza reafirma su protagonismo en el hockey subacuático nacional

Los atletas mendocinos viajarán este jueves junto a la delegación nacional para participar de la máxima cita internacional de la disciplina. Formarán parte de los seleccionados Sub 24 Masculino y Sub 24 Femenino, tras superar un exigente proceso de evaluación y selección.

Los representantes mendocinos que vestirán la camiseta argentina son Manuel Domínguez, Ignacio Morcos, Baltazar Olguín e Ianella Leguizamón, integrantes del equipo Anfibios; y Valentín Ariza, Tristana Gandolfo y Rocío Robles, del equipo Equal.

La convocatoria de siete deportistas de Mendoza al seleccionado nacional evidencia el crecimiento sostenido del hockey subacuático en la provincia y el trabajo que, desde hace dos décadas, se desarrolla en el Gimnasio Municipal Nº 1. Allí, esta disciplina ha encontrado un espacio fundamental para su formación, desarrollo y consolidación.

A lo largo de los años, el trabajo articulado entre entrenadores, clubes y deportistas permitió posicionar a Mendoza como uno de los principales polos del hockey subacuático argentino. Ese proceso ha contribuido a la formación de atletas que hoy representan al país en las competencias internacionales más relevantes.

El Campeonato Mundial Juvenil reunirá a las mejores selecciones del mundo en una competencia que convocará a los máximos exponentes de una disciplina que combina velocidad, estrategia, resistencia y trabajo en equipo bajo el agua.

La participación de estos siete deportistas en una cita mundialista también refleja la importancia que la Ciudad de Mendoza otorga al desarrollo deportivo en todas sus disciplinas. Mediante espacios adecuados, infraestructura de calidad y el fortalecimiento permanente de los gimnasios municipales, la capital brinda condiciones para que cada vez más vecinos puedan iniciarse, entrenar y alcanzar su máximo rendimiento.

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