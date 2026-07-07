7 de julio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

La Selección argentina sufrió, pasó a cuartos y las calles de Mendoza se vistieron de celeste y blanco

Con el corazón alterado y la emoción a flor de piel, los mendocinos sacaron los bombos y los trapos para celebrar el triunfo argentino frente a Egipto.

En San Rafael, los hinchas no controlaron la emoción mundialista.&nbsp;

En San Rafael, los hinchas no controlaron la emoción mundialista. 

Medios Andinos
 Por Sofía Pons

Tras un triunfo para el infarto frente a Egipto, con miles de argentinos sentados en el borde de la silla o con los dedos trenzados en un rezo que duró más de 90 minutos, los mendocinos salieron a las calles para celebrar el pase a cuarto de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026.

Con la esperanza intacta, pero con el miedo latente, el conjunto de Lionel Scaloni demostró tener sangre argenta y salvó un partido que por momentos fue amenazante. En consecuencia, la alegría del pueblo mendocino salió de los hogares, un martes en horario de la siesta, para colmar cada calle y cada vereda.

La tradicional postal otoñal de la Ciudad de Mendoza se tiñó de celeste y blanco.

La tradicional postal otoñal de la Ciudad de Mendoza se tiñó de celeste y blanco.

"Se esperaba sufrir tanto, hasta último momento. La verdad lo tenía como que estábamos descartados del Mundial, pero la verdad que en menos de diez minutos hicieron un muy buen papel", comentó un vecino de la Ciudad de Mendoza, en los festejos en el kilómetro cero.

Un triunfo con sello argentino que merecía ser celebrado en Mendoza

Con las Banderas Argentinas, bengalas de humo con colores, e imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona, todos los departamentos del territorio mendocino dejaron sus responsabilidades un ratito, para celebrar otra alegría de la mano de la Selección.

En el sur mendocino, los vecinos de Malargüe volvieron a colmar las inmediaciones de San Martín y Roca.

En el sur mendocino, los vecinos de Malargüe volvieron a colmar las inmediaciones de San Martín y Roca.

"La verdad que es muy emocionante. En los últimos 10 o 15 minutos del segundo tiempo, siempre quedaba la esperanza y lo pudimos dar vuelta. Ahora vamos con mucha fe a los cuartos de final", expresó un coterráneo de Cuti Romero, en los festejos en la capital mendocina.

Al ritmo de los bombos, las vuvuzelas, y las bocinas, grandes y chicos cantaron canciones de cancha a la espera del próximo partido. "El primer tiempo no lo vimos porque recién llegamos, venimos de Buenos Aires hasta acá, a Mendoza. Veníamos escuchando el partido por la radio, súper estresados", contó una pareja de turistas.

El país se paraliza cuando juega la Selección argentina y las calles se inundan de vecinos cuando los jugadores golean.

El país se paraliza cuando juega la Selección argentina y las calles se inundan de vecinos cuando los jugadores golean.

Los mendocinos tienen cuatro días para recuperarse de la afonía, reorganizar las cábalas y, comprar la picada o el asado, y las bebidas espirituosas para el próximo encuentro que será el sábado a las 22 horas, pero con rival a confirmar.

General Alvear también celebró el pase a cuartos.

General Alvear también celebró el pase a cuartos.

Con producción periodística de Carla Canizzaro.

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