Qué dijo Messi tras el triunfo agónico de Argentina ante Egipto y la clasificación a cuartos del Mundial 2026

El capitán celebró el triunfo, tras el llanto una vez finalizado el encuentro.

La Selección de fútbol de Argentina protagonizó una de las remontadas más impactantes del Mundial 2026 y, tras el agónico 3-2 ante Egipto, el astro Lionel Messi destacó la fortaleza del grupo y celebró la clasificación a cuartos de final .

El capitán, autor de uno de los goles, remarcó la dificultad del partido y valoró la reacción del equipo tras estar dos goles abajo en el marcador. “ Es una locura lo que hizo este grupo ”, expresó luego del encuentro, todavía con la emoción a flor de piel.

El equipo de Lionel Scaloni logró revertir un partido que parecía perdido, ya que llegó a estar 0-2 hasta los 33 minutos del segundo tiempo , en un escenario adverso y con poco margen de reacción.

Lionel Messi fue la figura de Argentina vs Egipto y se llevó el Superior Player of the Match. @MichelobUltraAr pic.twitter.com/VLZpsiJ9Sm

En ese contexto, Messi fue clave: asistió a Cristian “Cuti” Romero para el descuento y luego marcó el empate , que abrió la puerta a la remontada definitiva.

“No es fácil levantar un 2-0, pero este grupo no baja los brazos nunca y pelea hasta el final”, sostuvo el rosarino, quien volvió a poner en valor la mentalidad del plantel en momentos críticos.

Además, destacó que el rápido descuento fue determinante: “Tuvimos la suerte de hacer el gol enseguida y todavía quedaba tiempo”, analizó.

El festejo de Leo y de todo el estadio



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Un triunfo clave y lo que viene para Argentina en el Mundial

La Selección selló la victoria con el tanto de Enzo Fernández y completó una ráfaga goleadora que le permitió meterse entre los ocho mejores del torneo.

Con su gol, además, Messi quedó como máximo artillero del Mundial con ocho tantos, consolidando su protagonismo en la competencia.

Lionel Messi volvió a ser figura en otro triunfo emotivo de la Selección Argentina. Foto: Prensa Selección Argentina

De cara a lo que viene, el capitán también hizo referencia al apoyo de los hinchas: “Estoy feliz de que la gente pueda seguir acompañando y disfrutando”, expresó.

Argentina volverá a jugar el próximo sábado a las 22, en busca de un lugar en semifinales, ante el ganador del cruce entre Colombia y Suiza.