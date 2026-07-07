7 de julio de 2026
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Lionel Messi

Qué dijo Messi tras el triunfo agónico de Argentina ante Egipto y la clasificación a cuartos del Mundial 2026

El capitán valoró la reacción del equipo tras estar 0-2 abajo a diez minutos del final y destacó la mentalidad del plantel para seguir en carrera. Mirá el video.

El capitán celebró el triunfo, tras el llanto una vez finalizado el encuentro.

El capitán celebró el triunfo, tras el llanto una vez finalizado el encuentro.

Foto: Prensa Selección Argentina

El capitán, autor de uno de los goles, remarcó la dificultad del partido y valoró la reacción del equipo tras estar dos goles abajo en el marcador. “Es una locura lo que hizo este grupo”, expresó luego del encuentro, todavía con la emoción a flor de piel.

La reacción de Argentina y el mensaje de Lionel Messi

El equipo de Lionel Scaloni logró revertir un partido que parecía perdido, ya que llegó a estar 0-2 hasta los 33 minutos del segundo tiempo, en un escenario adverso y con poco margen de reacción.

En ese contexto, Messi fue clave: asistió a Cristian “Cuti” Romero para el descuento y luego marcó el empate, que abrió la puerta a la remontada definitiva.

No es fácil levantar un 2-0, pero este grupo no baja los brazos nunca y pelea hasta el final”, sostuvo el rosarino, quien volvió a poner en valor la mentalidad del plantel en momentos críticos.

Además, destacó que el rápido descuento fue determinante: “Tuvimos la suerte de hacer el gol enseguida y todavía quedaba tiempo”, analizó.

Un triunfo clave y lo que viene para Argentina en el Mundial

La Selección selló la victoria con el tanto de Enzo Fernández y completó una ráfaga goleadora que le permitió meterse entre los ocho mejores del torneo.

Con su gol, además, Messi quedó como máximo artillero del Mundial con ocho tantos, consolidando su protagonismo en la competencia.

Lionel Messi volvi&oacute; a ser figura en otro triunfo emotivo de la Selecci&oacute;n Argentina.

Lionel Messi volvió a ser figura en otro triunfo emotivo de la Selección Argentina.

De cara a lo que viene, el capitán también hizo referencia al apoyo de los hinchas: “Estoy feliz de que la gente pueda seguir acompañando y disfrutando”, expresó.

Argentina volverá a jugar el próximo sábado a las 22, en busca de un lugar en semifinales, ante el ganador del cruce entre Colombia y Suiza.

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