Millones en el mundo vieron por TV la bandera de Malargüe detrás de Messi

La conquista de Lionel Messi frente a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 de Fútbol no solo desató la euforia argentina. Desde distintos ángulos, tanto en las fotografías oficiales como en la transmisión televisiva, una bandera con la inscripción Malargüe quedó inmortalizada detrás del capitán, llevando el nombre del departamento a millones de personas en todo el mundo.

Las redes sociales explotaron en Malargüe apenas comenzaron a difundirse las imágenes del histórico festejo. En varias fotografías oficiales del Mundial y también durante la transmisión internacional del encuentro, la bandera argentina con la inscripción "Malargüe" aparece claramente detrás de Lionel Messi mientras celebra el primer gol del partido frente a Cabo Verde, una postal que rápidamente se viralizó entre vecinos y fanáticos.

El encuentro se disputó en Miami ante unos 65.000 espectadores y fue seguido por una audiencia global estimada en más de 1.300 millones de personas, una cifra que dimensiona el impacto que tuvo la presencia del nombre de Malargüe en uno de los momentos más destacados de la jornada mundialista.

La bandera de Malargüe que recorre estadios

La bandera pertenece a Ariel Barone, quien desde hace años reside en Malargüe y que, una vez más, emprendió viaje para acompañar a la Selección Argentina. No es la primera vez que sigue al combinado nacional por el mundo, aunque en esta oportunidad lo hace junto a su familia y la de Marcos Gallardo, compartiendo una experiencia que ahora también quedará en la historia gracias a la repercusión de las imágenes.

La presencia malargüina en Estados Unidos no terminó allí. En las últimas horas también comenzaron a circular publicaciones de Cristian Ulloa, un malargüino que actualmente reside en ese país por razones laborales. En medio de los festejos realizados en las playas de Miami compartió una fotografía luciendo una gorra del Club Unión Deportiva Camping, un gesto que fue recibido con orgullo por la institución barrial y sus simpatizantes.

Mientras tanto, en Malargüe el entusiasmo por la clasificación argentina contrastó con las extremas condiciones climáticas. En plena ola polar y con una temperatura que alcanzó los 7 grados bajo cero durante la noche, cientos de vecinos igualmente salieron a celebrar al centro de la ciudad, demostrando que ni el intenso frío pudo apagar la pasión mundialista que, esta vez, tuvo además al nombre de Malargüe como protagonista de una imagen que recorrió el mundo.

Video gentileza Esteban Sambrano.