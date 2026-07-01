Las postales que dejó la nieve de este miércoles 1 de julio: las fotos y videos más impactantes

Una jornada de miércoles que dejó imágenes tan bellas como desafiantes. Foto: Medios Andinos. El invierno mostró su cara más intensa en el sur de Mendoza. En la localidad de Gualtallary, Tupungato, tampoco faltó la nieve. Malargüe fue uno de los departamentos más afectados por las nevadas. Ola polar en Mendoza: nieva en el Sur y el Valle de Uco.

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Por Sitio Andino Sociedad







Los pronósticos se cumplieron y la ola polar que afecta a sectores de la provincia de Mendoza se sintió con fuerza. Tal como se anticipó, vecinos del sur y el Valle de Uco amanecieron con sus casas y patios cubiertos de nieve que, además de regalar imperdibles postales, provocó la formación de hielo en distintas rutas y la suspensión de clases.

Villa 25, nieve, nevada, invierno,frío La nieve volvió a teñir de blanco el sur mendocino. Foto: Medios Andinos. El escenario más complejo se registró en departamentos como Malargüe, donde la nieve comenzó a caer durante la madrugada y se emitió una alerta naranja por temperaturas extremas, mientras que en el Valle de Uco también se registraron precipitaciones níveas y bajas temperaturas.

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