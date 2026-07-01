Las postales que dejó la nieve de este miércoles 1 de julio: las fotos y videos más impactantes

Los pronósticos se cumplieron y la ola polar que afecta a sectores de la provincia de Mendoza se sintió con fuerza. Tal como se anticipó, vecinos del sur y el Valle de Uco amanecieron con sus casas y patios cubiertos de nieve que, además de regalar imperdibles postales, provocó la formación de hielo en distintas rutas y la suspensión de clases.
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La nieve volvió a teñir de blanco el sur mendocino.
Foto: Medios Andinos.
El escenario más complejo se registró en departamentos como Malargüe, donde la nieve comenzó a caer durante la madrugada y se emitió una alerta naranja por temperaturas extremas, mientras que en el Valle de Uco también se registraron precipitaciones níveas y bajas temperaturas.