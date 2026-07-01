1 de julio de 2026
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Nieve

Las postales que dejó la nieve de este miércoles 1 de julio: las fotos y videos más impactantes

La nieve cubrió el sur de Mendoza y complicó el tránsito. Mirá las mejores imágenes y videos de un fenómeno que dejó postales únicas.

Una jornada de miércoles que dejó imágenes tan bellas como desafiantes.

Una jornada de miércoles que dejó imágenes tan bellas como desafiantes.

Foto: Medios Andinos.
El invierno mostró su cara más intensa en el sur de Mendoza.

El invierno mostró su cara más intensa en el sur de Mendoza.

En la localidad de Gualtallary, Tupungato, tampoco faltó la nieve.

En la localidad de Gualtallary, Tupungato, tampoco faltó la nieve.

Malargüe fue uno de los departamentos más afectados por las nevadas.

Malargüe fue uno de los departamentos más afectados por las nevadas.

Ola polar en Mendoza: nieva en el Sur y el Valle de Uco.

Ola polar en Mendoza: nieva en el Sur y el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Sociedad

Los pronósticos se cumplieron y la ola polar que afecta a sectores de la provincia de Mendoza se sintió con fuerza. Tal como se anticipó, vecinos del sur y el Valle de Uco amanecieron con sus casas y patios cubiertos de nieve que, además de regalar imperdibles postales, provocó la formación de hielo en distintas rutas y la suspensión de clases.

Villa 25, nieve, nevada, invierno,frío
La nieve volvió a teñir de blanco el sur mendocino.

La nieve volvió a teñir de blanco el sur mendocino.

El escenario más complejo se registró en departamentos como Malargüe, donde la nieve comenzó a caer durante la madrugada y se emitió una alerta naranja por temperaturas extremas, mientras que en el Valle de Uco también se registraron precipitaciones níveas y bajas temperaturas.

Dique Galileo Vitali Villa 25 de Mayo, nieve nevada, frío, invierno
Postales invernales tras el ingreso de la ola polar en el Dique Galileo Vitali.

Postales invernales tras el ingreso de la ola polar en el Dique Galileo Vitali.

En San Rafael y sectores de General Alvear, la acumulación de hielo y nieve sobre la carpeta asfáltica motivó el corte preventivo de las rutas nacionales 143 y 40, una medida que permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan restablecer una circulación segura.

Cuesta de los terneros. Ruta 144, nieve nevada, frío, invierno
Así lucía la Cuesta de los Terneros, ruta provincial 144, en San Rafael.

Así lucía la Cuesta de los Terneros, ruta provincial 144, en San Rafael.

Cuesta de los terneros. Ruta 144, nieve nevada, frío, invierno
El frío extremo se hizo sentir con intensidad en el sur provincial.

El frío extremo se hizo sentir con intensidad en el sur provincial.

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nieve en valle de uco
Así amaneció la localidad sancarlina de Las Pareditas, en el Valle de Uco.

Así amaneció la localidad sancarlina de Las Pareditas, en el Valle de Uco.

El Nihuil, nieve, nevada, invierno, frío
El Nihuil no se quedó sin su postal blanca.

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Nevada en San Carlos, nieve, frío, invierno, temporal
Las bajas temperaturas dejaron escenarios típicos del invierno.

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