El sueño se hizo realidad: el ganador de CTC ya tiene su auto 0 km

Cable Televisora Color (CTC)cumplió 40 años de historia, un aniversario que marca cuatro décadas de servicio y presencia desde San Rafael hacia todo el sur de Mendoza. En el marco de los festejos, la empresa entregó premios, entre ellos el primer 0 km que ya está en manos de su ganador.
Jesús Aníbal Zárate, ganador del auto 0 km de CTC
Ya tiene en sus manos el auto 0 km que ganó en el sorteo de CTC
En las últimas horas, CTC entregó el primer automóvil 0 kilómetro de Grupo Lorenzo, que quedó en manos de Jesús Aníbal Zárate, oriundo de Villa Atuel, San Rafael. Retirado de la Policía y con una peluquería, vivió un momento totalmente inesperado cuando recibió la llamada que cambiaría su día: la noticia de que había ganado un Fiat Argo. La emoción fue tal que no pudo contener las lágrimas.
Recientemente, Jesús fue a retirar su premio en Grupo Lorenzo y Noticiero Andino pudo hablar con él: "Estoy muy contento. Estoy re feliz porque gané el auto. No pensé que me podía pasar a mí".
Sobre el momento en que recibió el llamado, recordó: "Estaba haciendo las tareas con los nenes, mientras ellos veían dibujitos. Cuando me llaman, pensé que era un chiste, hasta que me di cuenta de que era todo verdad".
Y agregó con emoción el impacto que tuvo la noticia en su entorno: "Estábamos todos reunidos en ese momento, muy felices. Mis vecinos me mandaron mensajes felicitándome. Quiero agradecer a CTC por esto, estoy muy agradecido".