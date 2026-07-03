River vs Flamengo: hora, TV y cómo ver en vivo el amistoso internacional desde Portugal

River afrontará este viernes un exigente amistoso internacional frente a Flamengo en el marco de su pretemporada en Europa. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará sumar minutos de fútbol y comenzar a darle forma al equipo que afrontará el segundo semestre de 2026.

El encuentro se disputará este viernes 3 de julio , desde las 15.30 (hora de Argentina) , en el Estadio Algarve , en Portugal.

El Millonario llega tras realizar casi dos semanas de preparación en Alicante, España, donde llevó adelante la parte más intensa de la pretemporada. Será el primer amistoso formal del ciclo antes del regreso a la competencia oficial.

Para Eduardo Coudet, el partido servirá para evaluar rendimientos y probar variantes, aunque todavía no podrá contar con todo el plantel. Entre los refuerzos, Mauro Arambarri aparece con chances de sumar minutos, mientras que Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Nicolás Otamendi se incorporarán de manera progresiva.

Un rival de jerarquía antes del regreso oficial

Del otro lado estará un Flamengo que también realiza su preparación en Portugal y que llega con un plantel repleto de figuras como Agustín Rossi, Jorginho, Erick Pulgar, Bruno Henrique, Pedro y Emerson Royal.

Tras este compromiso, River regresará a la Argentina para completar la pretemporada. Su primer partido oficial será el 17 de julio frente a Aldosivi, por los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que el debut en el Torneo Clausura será el 25 de julio ante Barracas Central en el Monumental.