Lionel Scaloni confirmó que ya definió el equipo para enfrentar a Cabo Verde

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el Miami Stadium , a poco más de 24 horas del partido entre la Selección de Fútbol de Argentina y Cabo Verde , por los dieciseisavos de final del Copa Mundial de Fútbol 2026 .

El entrenador analizó al conjunto africano, habló de los principales candidatos a quedarse con el título y también se refirió a las dudas que mantiene en el equipo titular para el encuentro decisivo.

En la previa del cruce, Scaloni fue claro al referirse a Cabo Verde , una de las sorpresas del Mundial, que finalizó segundo en el Grupo H y dejó afuera a Uruguay .

“ Es un equipo que no ha perdido e incluso contra Arabia mereció ganar. Se defiende bien, tapa bien los pases interiores y después sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo, lo veníamos analizando porque era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende. No están acá de casualidad ”, expresó el técnico argentino.

Además, remarcó que la Selección Argentina llega bien al compromiso, aunque advirtió que en esta instancia ya no hay margen para errores.

“Estamos bien. Lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas y al que hay que respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve, pero nos agarra en un buen momento”, agregó.

Francia, Brasil y otros candidatos según Lionel Scaloni

Consultado por las selecciones candidatas a levantar el trofeo, Scaloni señaló a Francia como uno de los equipos más fuertes del certamen, aunque también mencionó a otros seleccionados que vienen mostrando un buen nivel.

“Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando. Pero obviamente que lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta”, declaró.

En ese sentido, también se refirió a la paridad que se viene observando en los cruces de dieciseisavos de final.

“Se están viendo partidos muy parejos, salvo Francia o México, la mayoría estuvieron muy reñidos y no va a ser fácil”, sostuvo.

El apoyo argentino en Miami y el factor climático

Scaloni también habló sobre el marco que se espera en Miami, una ciudad con una fuerte presencia de argentinos. Teniendo en cuenta el contexto, se espera que la Albiceleste juegue prácticamente como local.

“Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sabría decirte si esta selección transmite algo más, pero sí es verdad que a nosotros el apoyo nos encanta, nos da algo más, es evidente eso. Y los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta argentina. Para nosotros es un refuerzo, no una presión”, afirmó.

Luego agregó: “Esperamos que mañana nos den el apoyo que necesitamos en un partido que va a ser difícil y que disfruten viendo a este equipo”.

El entrenador también se refirió al clima, ya que para el partido se esperan 32 grados y posibilidad de lluvias, lo que podría elevar la humedad en Miami.

“Tranquilamente se podría haber jugado a la noche. Es para los dos, no me estoy quejando de que es solo para la Argentina, pero sí para el espectáculo. Nosotros jugamos la final de la Copa América con Colombia acá de noche y era terrible el calor. Si se juega a la tarde, el espectáculo lógicamente no va a ser el mismo”, explicó.

Las dudas en el once de la Selección de Fútbol de Argentina

En zona mixta, Scaloni fue consultado por las dudas que mantiene para definir el equipo titular. Una de ellas está en el centro del ataque, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez pelean por un lugar.

“Lo tengo decidido. Esta tarde tenemos la última práctica y se lo voy a decir a ellos. Me baso en lo que creo que le va a ir mejor para el equipo”, sentenció el entrenador.

También se mantiene la incógnita en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina compiten por un puesto. Aunque no dio pistas, Scaloni destacó que ambos están disponibles.

“Medina ha jugado y ha dado muestras de que está bien. Nico está recuperado y ha dado muestras de que está bien y eso para nosotros es fundamental. Cuando empezó el Mundial Nico había tenido algún problemita y estábamos con ciertas dudas, pero ahora estamos tranquilos en ese puesto”, señaló.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre Cristian Romero

Por último, el DT se refirió a la situación de Cristian Romero, quien no fue titular ante Jordania por un golpe en la rodilla derecha, la misma que se había lesionado en la previa del Mundial.

“En principio está bien. Si sale a jugar es porque está disponible. Ha hecho entrenamientos bien, completos y evaluaremos entre hoy y mañana si sigue igual de bien”, expresó Scaloni.

De esta manera, la Selección Argentina ultima detalles para un partido decisivo ante Cabo Verde, con la ilusión intacta y la obligación de avanzar en una instancia donde el que pierde queda eliminado.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni