Mundial 2026: la Selección entrenó de cara al duelo con Cabo Verde con una gran noticia para Scaloni

A cuatro días del cruce con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador mantiene tres dudas en la formación titular.

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos en Kansas luego del día de descanso posterior al triunfo por 3-1 ante Jordania y comenzó a preparar el compromiso frente a Cabo Verde , correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 . La principal novedad de la jornada fue el regreso de Cristian "Cuti" Romero a los trabajos con normalidad, una señal alentadora para Lionel Scaloni de cara al duelo del viernes.

Después del fuerte golpe sufrido en la rodilla derecha frente a Austria, Cristian Romero volvió a entrenarse junto al resto del plantel y dejó atrás las dudas que habían surgido tras perderse el encuentro contra Jordania. Si bien el cuerpo técnico seguirá evaluando su evolución durante la semana, el defensor dio un paso importante y aumentan las chances de que sea titular frente a Cabo Verde.

Otro de los regresos confirmados será el de Lionel Messi , quien ingresó en el segundo tiempo ante Jordania para dosificar cargas y volverá desde el arranque en el primer partido de eliminación directa del Mundial. La delegación permanecerá en Kansas hasta el miércoles y luego viajará a Miami para disputar el encuentro.

#SelecciónMayor Los dirigidos por Lionel Scaloni retomaron este lunes los trabajos con la mente puesta en la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Vamos juntos como siempre! pic.twitter.com/1FgvmwAPxu

Las tres dudas que mantiene Scaloni para el equipo titular

A medida que avanzan las prácticas, Lionel Scaloni comienza a perfilar el once inicial, aunque todavía mantiene tres incógnitas. La primera está en la defensa, donde deberá decidir si Cristian Romero está en condiciones de regresar o si continúa Nicolás Otamendi junto a Lisandro Martínez.

La segunda duda aparece sobre el lateral izquierdo, con la disputa entre Facundo Medina y Nicolás Tagliafico, mientras que la tercera se encuentra en la delantera. Allí el entrenador deberá resolver si acompaña a Lionel Messi con Julián Álvarez, quien continúa recuperando ritmo futbolístico, o mantiene a Lautaro Martínez, que convirtió su primer gol en este Mundial frente a Jordania.

Cuándo juega Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio desde las 19 (hora argentina) en Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026. La Albiceleste buscará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato tras haber finalizado con puntaje ideal en el Grupo J y con la ilusión intacta de seguir defendiendo el título obtenido en Qatar 2022.