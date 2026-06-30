30 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la Selección entrenó de cara al duelo con Cabo Verde con una gran noticia para Scaloni

Se viene una dura prueba para la Selección de fútbol de Argentina en el exigente Mundial 2026. Entrá y mirá las novedades.

A cuatro días del cruce con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador mantiene tres dudas en la formación titular.

A cuatro días del cruce con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador mantiene tres dudas en la formación titular.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos en Kansas luego del día de descanso posterior al triunfo por 3-1 ante Jordania y comenzó a preparar el compromiso frente a Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. La principal novedad de la jornada fue el regreso de Cristian "Cuti" Romero a los trabajos con normalidad, una señal alentadora para Lionel Scaloni de cara al duelo del viernes.

Cuti Romero entrenó con normalidad y le dio una buena noticia a Scaloni

Después del fuerte golpe sufrido en la rodilla derecha frente a Austria, Cristian Romero volvió a entrenarse junto al resto del plantel y dejó atrás las dudas que habían surgido tras perderse el encuentro contra Jordania. Si bien el cuerpo técnico seguirá evaluando su evolución durante la semana, el defensor dio un paso importante y aumentan las chances de que sea titular frente a Cabo Verde.

Otro de los regresos confirmados será el de Lionel Messi, quien ingresó en el segundo tiempo ante Jordania para dosificar cargas y volverá desde el arranque en el primer partido de eliminación directa del Mundial. La delegación permanecerá en Kansas hasta el miércoles y luego viajará a Miami para disputar el encuentro.

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Las tres dudas que mantiene Scaloni para el equipo titular

A medida que avanzan las prácticas, Lionel Scaloni comienza a perfilar el once inicial, aunque todavía mantiene tres incógnitas. La primera está en la defensa, donde deberá decidir si Cristian Romero está en condiciones de regresar o si continúa Nicolás Otamendi junto a Lisandro Martínez.

La segunda duda aparece sobre el lateral izquierdo, con la disputa entre Facundo Medina y Nicolás Tagliafico, mientras que la tercera se encuentra en la delantera. Allí el entrenador deberá resolver si acompaña a Lionel Messi con Julián Álvarez, quien continúa recuperando ritmo futbolístico, o mantiene a Lautaro Martínez, que convirtió su primer gol en este Mundial frente a Jordania.

Cuándo juega Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio desde las 19 (hora argentina) en Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026. La Albiceleste buscará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato tras haber finalizado con puntaje ideal en el Grupo J y con la ilusión intacta de seguir defendiendo el título obtenido en Qatar 2022.

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