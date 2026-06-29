29 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Tagliafico lanzó una fuerte advertencia antes de Cabo Verde y avisó que "Vamos a sufrir"

Nicolás Tagliafico salió a hablar en la previa del duelo de los 16avos de final del duro Mundial 2026. Repasá lo que manifestó.

Mundial 2026. Nicolás Tagliafico volvió a sumar minutos con la Selección argentina y dejó un claro mensaje antes del cruce frente a Cabo Verde por los 16avos de final.

Mundial 2026. Nicolás Tagliafico volvió a sumar minutos con la Selección argentina y dejó un claro mensaje antes del cruce frente a Cabo Verde por los 16avos de final.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina dejó atrás una fase de grupos perfecta y ya puso la cabeza en los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, Nicolás Tagliafico evitó cualquier exceso de confianza y lanzó una advertencia sobre el próximo rival, Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo.

"Ya vi que salió todo el cuadro. No nos podemos ir tan lejos porque las sorpresas siempre aparecen en el Mundial. Entonces tenemos que enfocarnos en el próximo partido, que va a ser durísimo", afirmó en la zona mixta.

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"Si no lo trabajamos bien, vamos a sufrir"

Tagliafico destacó el crecimiento del seleccionado africano y remarcó que Argentina deberá afrontar el encuentro con máxima concentración. "Lo vimos a Cabo Verde. Es un rival que si no lo trabajamos bien vamos a sufrir", aseguró.

Las declaraciones fueron en la misma línea que las de Lionel Scaloni, quien también pidió no relajarse luego de que Argentina terminara líder del Grupo J con puntaje ideal.

Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial 2026

El conjunto africano está disputando su primer Mundial y logró avanzar a los 16avos de final tras finalizar segundo en el Grupo H.

Aunque no consiguió victorias en la fase de grupos, empató frente a España, Uruguay y Arabia Saudita, mostrando una defensa sólida, intensidad física y una gran fortaleza colectiva.

Tagliafico volvió y pelea por un lugar

El encuentro frente a Jordania también marcó el regreso del lateral después de recuperarse de una molestia muscular que lo había marginado de los dos primeros partidos.

Ahora, ya recuperado y con 90 minutos en cancha, Tagliafico aparece como una de las alternativas de Scaloni para enfrentar a Cabo Verde el próximo viernes en Miami, en un duelo decisivo por un lugar en los octavos de final.

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