29 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Alfaro estalló contra Chilavert y lanzó una frase que sacudió a Paraguay

En medio del Mundial 2026, el DT de la Selección de Paraguay le contestó al ex arquero referente del equipo. Mirá lo que pasó.

Mundial 2026. Gustavo Alfaro salió al cruce de José Luis Chilavert luego de las durísimas críticas del exarquero y defendió el presente de la Selección paraguaya.

Mundial 2026. Gustavo Alfaro salió al cruce de José Luis Chilavert luego de las durísimas críticas del exarquero y defendió el presente de la Selección paraguaya.

Por Sitio Andino Deportes

Mundial 2026: Gustavo Alfaro rompió el silencio y respondió con dureza a José Luis Chilavert, quien en los últimos días lo había calificado como "el DT más farsante del fútbol mundial". En la previa del trascendental partido entre Paraguay y Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador argentino defendió su gestión y cuestionó la actitud del exarquero.

"Es un francotirador", lanzó el entrenador, quien además sostuvo que le hubiese gustado que el histórico arquero se acercara a compartir vivencias con el plantel, especialmente con el joven Orlando Gill, en lugar de cuestionarlo públicamente.

Alfaro defendió la unión del plantel paraguayo

El técnico argentino también destacó el gesto de exreferentes como Roque Santa Cruz, Nelson Haedo Valdez, Carlos Bonet y Jonathan Santana, quienes visitaron la concentración para brindar su apoyo a los futbolistas.

"Cuando los vi les pedí permiso porque esta es su casa", expresó Alfaro, quien remarcó que la Selección debe construirse con humildad y respeto hacia quienes hoy representan al país.

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La frase que apuntó directamente contra el histórico arquero

Sin mencionar nuevamente a Chilavert, Alfaro dejó otra reflexión que fue interpretada como una respuesta directa. "Cuanto más grande se es, más humildad hay que tener", afirmó el entrenador, al tiempo que lamentó que en Paraguay no se valorara la clasificación a la fase eliminatoria del Mundial.

Para cerrar, dejó una última frase sobre las críticas recibidas: "Si decide pegarme es un problema suyo, no mío", concluyó el DT argentino antes del decisivo encuentro frente a Alemania.

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