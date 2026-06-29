Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 29 de junio, minuto a minuto

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Día 19 del Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 29 de junio

En la continuidad de la Copa del Mundo 2026, este lunes 29 de junio seguirá la fase eliminatoria con una nueva jornada de los 16avos de final. El día ofrecerá tres encuentros decisivos que pondrán en juego un lugar en los octavos de final. A partir de allí, el resto de las llaves se disputará de manera escalonada hasta la gran final, prevista para el 19 de julio.

La acción comenzará a las 14 (hora argentina), cuando Brasil y Japón se enfrenten en el NRG Stadium, de Houston. Ambos seleccionados llegan tras una destacada actuación en la fase de grupos. Los Samuráis Azules finalizaron segundos del Grupo F con cinco puntos, producto de dos empates y una contundente victoria, mientras que la Canarinha terminó como líder del Grupo C con dos triunfos y un empate.

Vinicius Junior gol Brasil versus Marruecos Mundial 2026 13-06-26 02 Junto a Paraguay, Brasil intentará dejar bien parado al fútbol sudamericano en el Mundial 2026. Foto: Prensa FIFA

El ganador de esta llave se medirá en los octavos de final con el vencedor del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, que se disputará el 30 de junio. Ese compromiso de octavos está programado para el 5 de julio.

Más tarde, desde las 17.30 (hora argentina), el Boston Stadium, en Massachusetts, será escenario del duelo entre Alemania y Paraguay. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro logró una ajustada clasificación como uno de los mejores terceros del Grupo D, mientras que los alemanes avanzaron como líderes del Grupo E con seis puntos.

Quien resulte vencedor accederá a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del partido entre Francia y Suecia, previsto para el 4 de julio.

La jornada concluirá a las 22 (hora argentina) con el atractivo enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos, en el Estadio Monterrey, México. La Naranja Mecánica dejó atrás un traspié ante Japón y encadenó dos victorias consecutivas para finalizar como líder del Grupo F. Marruecos, por su parte, también llega en un gran momento tras compartir el primer puesto del Grupo C junto a Brasil.

El vencedor de este cruce se enfrentará en los octavos de final al ganador del partido entre Canadá y Sudáfrica, en un encuentro programado para el 4 de julio.

El cronograma completo de este lunes 29 de junio en el Mundial 2026: