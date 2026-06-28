Mundial 2026: Canadá sufrió hasta el final, venció a Sudáfrica y avanzó a los octavos de final

Stephen Eustáquio apareció cuando el partido se moría y le dio a Canadá un agónico triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Los Ángeles, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Repasá en Sitio Andino todo lo sucedido.
La Selección de Canadá se metió en la siguiente fase del duro Mundial 2026 al vencer 1-0 a los sudafricanos. Mirá lo sucedido.
Stephen Eustáquio apareció cuando el partido se moría y le dio a Canadá un agónico triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Los Ángeles, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Repasá en Sitio Andino todo lo sucedido.
El encuentro fue muy parejo y el seleccionado canadiense debió trabajar más de la cuenta para superar la resistencia africana. Cuando todo indicaba que el duelo se encaminaba al tiempo suplementario, Eustáquio encontró el gol decisivo para desatar el festejo de uno de los países anfitriones.
Con esta victoria, Canadá se metió entre los 16 mejores equipos del certamen y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos para conocer a su rival en los octavos de final.