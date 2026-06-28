28 de junio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Canadá sufrió hasta el final, venció a Sudáfrica y avanzó a los octavos de final

La Selección de Canadá se metió en la siguiente fase del duro Mundial 2026 al vencer 1-0 a los sudafricanos. Mirá lo sucedido.

Canadá sigue con vida en el exigente Mundial 2026.

Canadá sigue con vida en el exigente Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Stephen Eustáquio apareció cuando el partido se moría y le dio a Canadá un agónico triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Los Ángeles, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Repasá en Sitio Andino todo lo sucedido.

Con esta victoria, Canadá se metió entre los 16 mejores equipos del certamen y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos para conocer a su rival en los octavos de final.

El gol de la victoria de Canadá

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La síntesis

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