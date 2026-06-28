Se definieron los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y todos los cruces rumbo al título

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los 16 cruces de los 16avos de final, instancia en la que comenzará el camino de eliminación directa rumbo a la gran final del 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium. La Selección Argentina, líder del Grupo J, enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio a las 19 (hora argentina) en Miami.
La Albiceleste cerró una primera ronda perfecta con tres triunfos y buscará seguir defendiendo el título obtenido en Qatar 2022. En caso de avanzar, el equipo de Lionel Scaloni se medirá en la siguiente instancia con el vencedor del duelo entre Australia y Egipto.
El camino de Argentina en los playoffs del Mundial 2026
En la otra mitad quedaron seleccionados como España, Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal y Croacia, lo que anticipa una serie de enfrentamientos de altísimo nivel desde el inicio de la fase eliminatoria.
La agenda completa de los 16avos de final del Mundial 2026
Domingo 28 de junio
16:00: Sudáfrica vs. Canadá.
Lunes 29 de junio
14:00: Brasil vs. Japón.
17:30: Alemania vs. Paraguay.
22:00: Países Bajos vs. Marruecos.
Martes 30 de junio
14:00: Costa de Marfil vs. Noruega.
18:00: Francia vs. Suecia.
22:00: México vs. Ecuador.
Miércoles 1 de julio
13:00: Inglaterra vs. RD Congo.
17:00: Bélgica vs. Senegal.
21:00: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.
Jueves 2 de julio
16:00: España vs. Austria.
20:00: Portugal vs. Croacia.
Viernes 3 de julio
00:00: Suiza vs. Argelia.
15:00: Australia vs. Egipto.
19:00:Argentina vs. Cabo Verde.
22:30: Colombia vs. Ghana.
Los cruces más atractivos de los 16avos
Entre los partidos más esperados aparecen España vs. Austria, Portugal vs. Croacia, Brasil vs. Japón, Francia vs. Suecia y el choque entre Argentina y Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo. Con el cuadro completamente definido, la pelea por levantar la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva.