28 de junio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Se definieron los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y todos los cruces rumbo al título

El exigente Mundial 2026 comienza a vivir sus partidos más importantes y a continuación te contamos lo que se viene para la Selección y el resto. Imperdible.

Argentina va por más en el Mundial 2026.

Argentina va por más en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los 16 cruces de los 16avos de final, instancia en la que comenzará el camino de eliminación directa rumbo a la gran final del 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium. La Selección Argentina, líder del Grupo J, enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio a las 19 (hora argentina) en Miami.

La Albiceleste cerró una primera ronda perfecta con tres triunfos y buscará seguir defendiendo el título obtenido en Qatar 2022. En caso de avanzar, el equipo de Lionel Scaloni se medirá en la siguiente instancia con el vencedor del duelo entre Australia y Egipto.

En la otra mitad quedaron seleccionados como España, Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal y Croacia, lo que anticipa una serie de enfrentamientos de altísimo nivel desde el inicio de la fase eliminatoria.

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La agenda completa de los 16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

  • 16:00: Sudáfrica vs. Canadá.

Lunes 29 de junio

  • 14:00: Brasil vs. Japón.
  • 17:30: Alemania vs. Paraguay.
  • 22:00: Países Bajos vs. Marruecos.

Martes 30 de junio

  • 14:00: Costa de Marfil vs. Noruega.
  • 18:00: Francia vs. Suecia.
  • 22:00: México vs. Ecuador.

Miércoles 1 de julio

  • 13:00: Inglaterra vs. RD Congo.
  • 17:00: Bélgica vs. Senegal.
  • 21:00: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Jueves 2 de julio

  • 16:00: España vs. Austria.
  • 20:00: Portugal vs. Croacia.

Viernes 3 de julio

  • 00:00: Suiza vs. Argelia.
  • 15:00: Australia vs. Egipto.
  • 19:00: Argentina vs. Cabo Verde.
  • 22:30: Colombia vs. Ghana.

Los cruces más atractivos de los 16avos

Entre los partidos más esperados aparecen España vs. Austria, Portugal vs. Croacia, Brasil vs. Japón, Francia vs. Suecia y el choque entre Argentina y Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo. Con el cuadro completamente definido, la pelea por levantar la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva.

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