29 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni no lo tiene definido, la gran duda que mantiene en vilo a la Selección

El DT de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, prepara el mejor once de cara al duelo de 16avos en el duro Mundial 2026. Mirá lo que se viene.

Mundial 2026. La Selección Argentina ya prepara el choque ante Cabo Verde y Scaloni mantiene dos dudas en la formación titular.

Mundial 2026. La Selección Argentina ya prepara el choque ante Cabo Verde y Scaloni mantiene dos dudas en la formación titular.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina ya piensa en los 16avos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes en el Hard Rock Stadium de Miami. Tras cerrar una fase de grupos perfecta con triunfos sobre Argelia, Austria y Jordania, Lionel Scaloni comenzó a delinear el equipo, aunque todavía mantiene dos dudas importantes.

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Cuáles son las dudas de Lionel Scaloni para enfrentar a Cabo Verde

La principal incógnita pasa por la recuperación de Cristian "Cuti" Romero, quien arrastra una molestia física desde el encuentro frente a Austria y no estuvo disponible ante Jordania. Si el defensor del Tottenham recibe el alta médica durante la semana, volverá a ocupar un lugar en la zaga central junto a Lisandro Martínez. Caso contrario, Nicolás Otamendi continuará como titular.

En el resto de la defensa no habría mayores modificaciones. Emiliano "Dibu" Martínez regresará al arco, mientras que Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico completarían la última línea, pese al buen rendimiento que mostró Facundo Medina cuando le tocó reemplazar al lateral izquierdo.

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La otra incógnita está en el ataque de Argentina

En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister volverían a conformar el mediocampo titular, mientras que Lionel Messi también recuperará su lugar desde el inicio luego de haber sumado minutos en el complemento frente a Jordania.

La mayor competencia aparece en la ofensiva. Lautaro Martínez llega fortalecido tras convertir su primer gol en esta Copa del Mundo y tiene grandes chances de mantenerse entre los titulares.

El interrogante se centra en el acompañante del capitán argentino. Thiago Almada y Julián Álvarez pelean por un lugar, ya que ninguno logró afianzarse plenamente durante la fase de grupos y Scaloni evaluará durante los entrenamientos quién llega en mejor forma al duelo de eliminación directa.

La posible formación de Argentina ante Cabo Verde

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada o Julián Álvarez.

Con el boleto a los octavos de final en juego, Scaloni buscará poner en cancha su mejor versión para mantener el invicto y seguir alimentando la ilusión de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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