Mundial 2026: la frase de Lionel Scaloni que puso a todos como locos en Argentina

Lionel Scaloni se mostró conforme con el rendimiento de la Selección Argentina tras el triunfo 3-1 sobre Jordania y dejó un mensaje de cara a la fase eliminatoria del Mundial 2026 : "Ahora se viene lo bueno" . El entrenador destacó la respuesta de los futbolistas que sumaron minutos en el cierre de la fase de grupos.

" Han hecho un buen partido más allá de que no venían jugando algunos y estoy contento porque les dimos minutos ", afirmó el DT campeón del mundo. Además, elogió especialmente las actuaciones de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez , autores de dos de los tres goles argentinos en Dallas.

"BUSCAMOS QUE LOS CHICOS QUE NO JUGARON SUMEN MINUTOS" La palabra de Lionel Scaloni luego de la victoria de Argentina sobre Jordania. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup @m_benedetto pic.twitter.com/LbH8cI1xwI

Lionel Scaloni realizó un balance muy positivo tras la victoria de la Selección Argentina por 3-1 sobre Jordania y el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal. " El balance, lógicamente, después de ganar los tres partidos es positivo ", afirmó el entrenador, quien destacó el rendimiento colectivo y la respuesta de los futbolistas que tuvieron la oportunidad de ser titulares.

El DT también valoró al rival y explicó que el partido exigió paciencia para encontrar los espacios. "Jordania es un buen equipo, se cierra bien atrás y no deja espacios. Los chicos tuvieron un buen partido y me dieron muestras de que todos están para jugar si hace falta", aseguró. Además, llevó tranquilidad respecto al estado físico del plantel: "Más allá de Cuti (Romero), que esperamos recuperarlo, el resto del plantel está disponible".

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Sobre la decisión de dejar a Lionel Messi en el banco de suplentes, Scaloni reveló que fue una determinación consensuada con el capitán. "Hablé con Leo y los dos estuvimos de acuerdo en que su ingreso en el segundo tiempo era lo mejor hoy. Eso demuestra lo que es él con el grupo", expresó, resaltando el compromiso del rosarino con el equipo.

Pensando en la fase eliminatoria, el entrenador dejó en claro que la exigencia será la misma. "Hay que seguir dando el máximo, porque esta camiseta implica rendir siempre e intentar ganar", remarcó. Además, explicó el objetivo de la rotación ante Jordania: "Hoy era un partido para no arriesgar a jugadores y poder ver futbolistas que pueden ocupar distintas posiciones. Estamos satisfechos con la elección".

Algunos números de Lionel Scaloni

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La palabra completa de Lionel Scaloni