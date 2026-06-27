27 de junio de 2026
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Municipalidad de General Alvear

Dura condena civil a la Municipalidad de General Alvear: los detalles

Tras un juicio civil, la Municipalidad de General Alvear deberá indemnizar a una mujer que sufrió un accidente en la vía pública.

El lugar donde ocurrió el hecho que derivó en el juicio civil.

El lugar donde ocurrió el hecho que derivó en el juicio civil.

 Por Pablo Segura

La justicia civil condenó a la Municipalidad de General Alvear a indemnizar a una mujer que sufrió una caída en la vía pública luego de tropezar con una baldosa desnivelada, por lo que el fallo determinó que el municipio deberá abonar una suma superior a los $40 millones por los daños ocasionados.

El accidente ocurrió en enero de 2023, cuando la mujer caminaba por una vereda de Avenida Alvear Oeste y cayó al tropezar con una baldosa de granito que se encontraba elevada respecto del nivel de la acera. Como consecuencia del golpe, sufrió una fractura y secuelas que afectaron su movilidad.

En el marco del juicio iniciado contra la comuna, el tribunal consideró que existió responsabilidad por el estado de la vereda y estableció una reparación económica por los perjuicios físicos y extrapatrimoniales derivados del accidente.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Tercera Circunscripción Judicial de Mendoza con asiento en General Alvear.

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Juicio civil contra la Municipalidad de General Alvear: los detalles

La causa judicial fue iniciada por la víctima -se reserva la identidad por pedido de las fuentes- contra la Municipalidad de General Alvear, reclamando una compensación por los daños sufridos tras el hecho ocurrido el 21 de enero de 2023 cerca de las 23.45.

Según consta en el expediente, la mujer circulaba caminando por Avenida Alvear Oeste al 310 cuando tropezó con una baldosa que sobresalía de la superficie de la vereda.

Tras la caída, la mujer manifestó dolores intensos en su pierna y tobillo izquierdo. Días después fue atendida en un centro médico, donde los estudios confirmaron una fractura de metatarso. Además, la pericia médica incorporada al expediente evaluó las consecuencias que el accidente generó en su estado físico.

Durante el proceso, la Municipalidad de General Alvear negó inicialmente responsabilidad y cuestionó la existencia del accidente y los daños reclamados. Sin embargo, luego del análisis de la prueba documental, médica y testimonial, la Justicia consideró acreditada la relación entre el desperfecto de la vereda y la lesión sufrida por la mujer.

El fallo remarcó la obligación del municipio de mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos bajo su responsabilidad y resolvió hacer lugar al reclamo indemnizatorio.

De esta manera, la comuna deberá afrontar un pago superior a los $40 millones en concepto de reparación por las consecuencias del accidente.

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