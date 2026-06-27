Mundial 2026: dónde ver el partido de Argentina-Jordania este sábado en Mendoza

La pasión mundialista invade Mendoza: los planes para vivir Argentina - jordania este sábado.

El encuentro de la Selección Argentina frente a Jordania no solo se vivirá dentro de la cancha. En distintos puntos de la provincia de Mendoza , municipios, bares y centros comerciales organizarán propuestas con promociones , pantallas y actividades para que mendocinos y turistas disfruten de esta nueva fecha del Mundial 2026.

La propuesta se extenderá a diferentes puntos del territorio mendocino con iniciativas que combinan gastronomía , entretenimiento y beneficios para los fanáticos, convirtiendo el cruce de la Albiceleste de este sábado 27 de junio en una oportunidad para reunirse y alentar.

Ciudad de Mendoza: promociones y beneficios durante todo el Mundial

La capital provincial impulsará la campaña "La Ciudad con más copas", una propuesta que transformará distintos polos comerciales y gastronómicos en espacios para disfrutar de todos los encuentros del Mundial.

Los partidos podrán seguirse en los locales adheridos ubicados sobre las avenidas Arístides Villanueva y Juan B. Justo, donde además habrá, vouchers de descuento, sorteos y beneficios especiales para quienes elijan vivir allí la experiencia mundialista. Las promociones para consumir comenzarán desde los $10.000, incluyendo opciones de comida y bebida en los distintos establecimientos participantes.

Una propuesta para disfrutar el fútbol en Godoy Cruz

En Godoy Cruz, diversos establecimientos gastronómicos forman parte de una propuesta con promociones especiales para los encuentros mundialistas.

Entre el 16 y el 27 de junio los comercios adheridos ofrecerán promos de $10.000 durante cada partido que corresponda a la primera fase del certamen.

mundial 2026 argentina partido gastronomia Argentina - Jordania podrá verse en distintos bares y restaurantes de toda la provincia de Mendoza. Imagen generada con IA

Guaymallén suma centros comerciales y restaurantes

En Guaymallén, la convocatoria incluirá algunos de los principales centros comerciales del departamento. Los encuentros de Argentina podrán verse en:

Complejo Comercial NovaMarket.

Centro Comercial Paseo Dorrego.

Mendoza Shopping.

A ellos se agregarán diferentes locales gastronómicos con propuestas especiales vinculadas a la campaña mundialista, entre ellos:

Palatto.

Garra Burger.

Fuzza.

Hipólito Bar.

Panza Llena.

Junín se incorpora a "Mendoza, Mansa Pasión"

Junín también será parte de la iniciativa provincial "Mendoza, Mansa Pasión", impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

Alrededor de diez comercios gastronómicos del departamento se sumaron al programa, entre ellos:

Punto Napolitano.

Pizzería Primavera.

El Canario.

Café París.

Peña Mora.

Aires de Tradición.

Pura Vida.

Los establecimientos ofrecerán descuentos, menús especiales y promociones exclusivas durante los partidos de la Selección Argentina y otros encuentros del certamen. Algunos locales diseñaron beneficios específicos para cada fecha, mientras que otros mantendrán las promociones durante toda la competencia.

Las Heras apuesta a descuentos de hasta el 20%

Con la campaña "Alentá a la Selección", el Municipio de Las Heras convocó a comercios gastronómicos del departamento para ofrecer promociones que estarán vigentes hasta el 26 de julio.

Los descuentos irán del 10% al 20% sobre productos seleccionados y abarcarán distintos rubros.

Entre las hamburgueserías y locales de comidas rápidas participarán:

Shortz.

Food Tasty.

Burger Point's.

Hay Gula.

También se sumarán panaderías tradicionales como:

El Plumerillo.

Mil Hojas.

San Miguel.

El Shopping del Pan.

Mientras que las cafeterías adheridas serán:

La Martina.

Menta y Canela.

Hanabi.

Tunuyán celebrará con un Fan Fest

En Tunuyán, la propuesta tendrá un formato diferente. Los vecinos de Vista Flores podrán participar del "Fan Fest Mundial", una jornada recreativa que comenzará a las 15.30 en la plaza principal.

La actividad incluirá música, juegos deportivos, stands de glitter y pintura artística, espacios para las infancias, cabinas fotográficas y sorteos con importantes premios, en un clima pensado para vivir la pasión por el Mundial antes del esperado match de la Selección Argentina.

fan fest vista flores tunuy+an

"Mansa Pasión" por la Selección

Además de las propuestas municipales, otros restaurantes y locales gastronómicos "menducos" impulsan menús completos a precios promocionales para poder disfrutar del encuentro.

En la página oficial de Mendoza Turismo, se pueden ver las iniciativas que forman parte de “Mansa Pasión” y se pueden filtrar los resultados por región. Los precios parten desde cifras muy económicas para las jornadas en las que juega la Scaloneta.

En un local de San Rafael, por ejemplo, se puede disfrutar de hamburguesas y papas libres durante los partidos de la Selección por un valor de $14.900. En Malargüe, un hotel restaurant transmitirá el encuentro y brinda un menú de tres pasos, con bebida incluida, a un valor de $35.000 por persona.

En lo que respecta a la Zona Este, en Junín se puede disfrutar de pizza libre desde $12.000; y en San Martín un menú de tapeo alcanza los $39.000.

Para los hinchas del Valle de Uco, un local de San Carlos ofrece una tabla de fiambres y quesos para 5 personas en $15.000 o para 10 en $30.000. Por su parte, en Tunuyán se puede comer una hamburguesa con bebida desde $15.000 en un conocido hotel casino. El menú puede ascender hasta $38.500 si se desea disfrutar de una entrada de dos empanadas, un plato principal de bondiola confitada con especias o una milanesa de ternera con queso azul y una Pannacotta de vainilla como postre.

Copa del mundo futbol, mundial qatar 2022, festejos en mendoza, final Como en ocasiones anteriores, miles de hinchas se reunirán en espacios gastronómicos para disfrutar de un nuevo espectáculo de la Selección. Foto: Cristian Lozano

En la zona de precordillera y Alta Montaña se puede hallar una bodega boutique que no sólo transmitirá el partido, sino que cuenta con una oferta de “tabla de quesos, frutos secos y un dúo de empanadas acompañadas de una botella de vino de la línea Cepas cada dos personas” por $39.900.

Finalmente, en el Gran Mendoza los seguidores de la Scaloneta podrán acceder a propuestas tan variadas como económicas. Solo por nombrar algunas, en Las Heras se podrá ver el partido con un sándwich con “bucket de corona” a $50.000 por persona. En Capital, otro restaurante ofrece un menú de 3 pasos por $38.000 y, por $1.000 más, en Luján de Cuyo se puede acceder a una picada completa con focaccia y una copa de vino Línea Casa Boher.

Quienes residen en Maipú tienen a disponibilidad una picada para dos personas (con 2 copas de vino y variedad de quesos y fiambres) por $35.000. Por último, en Guaymallén una propuesta especial de tapeo con postre y bebida cuesta $18.000 por persona.

La cuenta regresiva para el enfrentamiento de Argentina con Jordania ya comenzó y miles de hinchas se preparan para acompañar la fiesta desde Mendoza, donde el aliento a la Scaloneta no tendrá nada que envidiarle a los gritos que se oirán en el Dallas Stadium.