21 de junio de 2026
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Sitio Andino
Las Heras

Las Heras lanzó una campaña gastronómica con descuentos para alentar a la Selección

La iniciativa forma parte del Programa de Identidad Gastronómica Las Heras y busca fortalecer el consumo local.

Descuentos en gastronomía para los hinchas de la Selección en Las Heras.

Descuentos en gastronomía para los hinchas de la Selección en Las Heras.

Por Sitio Andino Departamentales

Bajo el lema “Alentá a la Selección”, el Municipio de Las Heras puso en marcha una campaña de difusión junto a comercios gastronómicos del departamento, con promociones y descuentos que estarán vigentes hasta el 26 de julio.

La iniciativa forma parte del Programa de Identidad Gastronómica Las Heras, impulsado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica y la Dirección de Desarrollo Económico. El objetivo es promover el consumo local y fortalecer a los establecimientos gastronómicos del departamento.

Una propuesta para impulsar el consumo local

El programa surge con el apoyo del Municipio, a partir de una iniciativa de CIPA, la Cámara de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Agropecuarios de Las Heras, junto a comercios del departamento. La campaña se desarrolla entre el 16 de junio y el 26 de julio de 2026 e incluirá acciones promocionales vinculadas a la temática mundialista.

En ese marco, los locales adheridos ofrecerán beneficios que van desde el 10% al 20% de descuento en productos seleccionados, con opciones para distintos momentos del día.

Además, durante julio se sumarán actividades asociadas a la Semana de la Amistad, con el propósito de incentivar el encuentro, la participación ciudadana y el consumo en comercios gastronómicos de Las Heras.

El mensaje de Francisco Lo Presti, intendente de Las Heras

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, destacó el valor de esta articulación público-privada para dinamizar la economía local.

“Esta campaña refleja el espíritu de nuestra gestión: apoyar a quienes generan empleo en Las Heras. Queremos que los vecinos elijan la gastronomía del departamento, porque apoyar lo nuestro es la mejor manera de crecer juntos”, expresó.

Comercios adheridos y promociones en Las Heras

Dentro del rubro de hamburgueserías y locales de comidas rápidas, quienes se sumen a la campaña podrán disfrutar de beneficios en firmas como Shortz, Food Tasty, Burger Point’s y Hay Gula.

El sector de panaderías estará representado por comercios tradicionales como El Plumerillo, Mil Hojas, San Miguel y El Shopping del Pan, con una variada oferta de panificados y productos locales.

También participarán cafeterías como La Martina, Menta y Canela y Hanabi, con descuentos especiales en productos seleccionados, ideales para compartir durante la Semana de la Amistad.

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Las promociones de “Alentá a la Selección”

  • Shortz Café Bar

Dirección: Belgrano 595, Las Heras.

Promoción: 10% en waffles, infusión más waffle dulce o salado; 15% en budines, infusión más porción de budín a elección.

Contacto: 261-6983372.

  • Food Tasty

Dirección: San Miguel 1900, Las Heras.

Promoción: 10% en toda la carta.

Contacto: 261-6179259.

  • Burger Point’s

Dirección: Calle Perú 622, Circuito La Bastilla y Regalado Olguín 910.

Promoción: 10% de descuento en todas las burgers dobles con papas y 20% de descuento en la cheese burger doble con papas.

Contacto: 261-7551499 / 261-7600853.

  • Panadería y Confitería El Plumerillo

Dirección: Independencia 863, Las Heras.

Promoción: sándwiches de miga triples por docena a $9.000 y facturas artesanales comunes, docena de 13 unidades, a $6.710.

Contacto: 261-6590686.

  • El Shopping del Pan

Dirección: Av. San Martín 57, Las Heras.

Promoción: productos con coco azul, 20%; productos con cinta color banderas, 15%; donas, medialunas y alfajores con cobertura azul y blanca, 10%.

Contacto: 261-3674451.

  • San Miguel

Dirección: San Martín 1560, Las Heras.

Promoción: 10% de descuento en empanadas, tortas de cumpleaños, torta matera, tortas y facturas surtidas.

Contacto: 261-7771540.

  • Mil Hojas Pastelería & Panadería

Dirección: Roca 586, Las Heras.

Promoción: 10% en todos los productos.

Contacto: 261-3991511.

  • La Martina

Dirección: Dr. Moreno 1565, Las Heras.

Promoción: muzza más cerveza o gaseosa a $10.000; 2 burgers más 1 cerveza o gaseosa a $15.000. Además, habrá más promociones disponibles en el local.

Contacto: 261-6409862.

  • Hanabi

Dirección: Marcos Burgos 539, Las Heras.

Promoción: 15% de descuento válido únicamente para toda la carta de sushi.

Contacto: 261-2132689.

  • Menta y Canela

Dirección: Sarmiento 1580, Las Heras.

Promoción: 10% de descuento en promo 5.

Contacto: 261-5558753.

  • Hay Gula Rotisería

Dirección: Lisandro Moyano 110, Las Heras.

Promoción: promos mundiales con 10% de descuento.

Contacto: 261-3330960.

Gastronomía como motor de desarrollo

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo central es amplificar el alcance de la campaña a través de los medios oficiales y las redes sociales, generando mayor impacto en la comunidad.

De esta manera, Las Heras busca fortalecer la actividad gastronómica local como motor de desarrollo económico departamental, promoviendo el consumo en comercios cercanos y acompañando a quienes generan empleo en el departamento.

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