5 de agosto de 2026
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Accidente vial

Una mujer y sus dos hijas sufrieron heridas en un accidente vial en Uspallata

Un grave accidente vial ocurrido en Uspallata dejó a una mujer y sus dos hijas menores con heridas de gravedad.

Grave accidente en Alta Montaña.&nbsp;

Grave accidente en Alta Montaña. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Una mujer y sus dos hijas menores de edad resultaron con politraumatismos severos este martes por la mañana tras un grave accidente vial ocurrido en Uspallata, departamento de Las Heras. El automóvil en el que viajaban despistó por causas que se investigan e impactó violentamente contra un árbol.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10.10 sobre la Ruta 52, a la altura del kilómetro 3. Debido a la gravedad de las lesiones, las dos adolescentes fueron derivadas al Hospital Notti, mientras que la conductora fue trasladada al Hospital Central.

De acuerdo con la información oficial, la mujer que manejaba el vehículo dio negativo en el control de alcoholemia, por lo que las circunstancias que provocaron la pérdida de control del rodado son materia de investigación.

Cómo ocurrió el accidente vial en Uspallata

El hecho involucró a un Chevrolet Corsa que circulaba de sur a norte por la Ruta 52, en Uspallata. Por motivos que aún no fueron determinados, la conductora, identificada como Ilda Ortega, perdió el dominio del automóvil y terminó impactando contra un árbol ubicado al costado del camino.

Como consecuencia del fuerte choque, tanto la conductora como sus dos hijas, de 8 y 16 años, sufrieron politraumatismos severos.

Hasta el lugar acudió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal dispuso el traslado inicial de las tres ocupantes al Hospital de Uspallata.

Tras ser evaluadas por los profesionales médicos, se resolvió derivar a las dos menores al Hospital Notti, mientras que la conductora fue enviada al Hospital Central debido a la gravedad de las lesiones.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que trabajan para establecer las causas que desencadenaron el accidente vial en Uspallata, departamento de Las Heras.

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