5 de agosto de 2026
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Accidente vial

Grave accidente vial en Guaymallén: una joven de 20 años está muy grave

Un accidente vial entre un auto y una moto dejó a una joven de 20 años en grave estado. Ocurrió esta mañana en Guaymallén.

Violento choque en una transitada esquina de Guaymallén.

Violento choque en una transitada esquina de Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Una motociclista de 20 años resultó gravemente herida este miércoles al protagonizar un accidente vial en una transitada esquina de Guaymallén. Debido a la gravedad de las lesiones, fue asistida por personal médico y trasladada de urgencia al hospital Central.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.10 en la intersección de las calles Pedro Molina y Victoria, donde colisionaron una motocicleta Honda GLH 150 y un Peugeot 308. Ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia.

La víctima sufrió politraumatismos graves y quedó internada bajo atención especializada, mientras que el conductor del automóvil resultó ileso. La mecánica del choque es investigada por las autoridades.

Cómo fue el accidente vial en Guaymallén

De acuerdo con la información oficial, la motocicleta era conducida por Rocío Cardozo (20), quien circulaba por calle Victoria en dirección de norte a sur.

Al llegar al cruce con Pedro Molina, el rodado impactó contra un Peugeot 308 blanco, al mando de Pablo Leonardo Mallimo (71), quien transitaba por Pedro Molina de oeste a este.

Tras el fuerte impacto, al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. La médica de la unidad diagnosticó que la motociclista presentaba politraumatismos graves, por lo que dispuso su inmediato traslado al hospital Central.

El conductor del automóvil no sufrió lesiones y el control de alcoholemia practicado a ambos arrojó 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Campos, efectivos de Accidentología de Guaymallén y agentes de Tránsito municipal.

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