4 de agosto de 2026
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Maltrato infantil

Maltrato infantil: desesperado pedido de una mujer que no puede ver a su hijo

Una mujer afirma haber sido víctima de una falsa denuncia por maltrato infantil y no puede ver a su hijo hace dos meses.

Verónica pide ayuda para volver a ver a su hijo de 11 años.

Verónica pide ayuda para volver a ver a su hijo de 11 años.

 Por Pablo Segura

Una madre denunció públicamente que hace dos meses no puede ver a su hijo de 11 años, pese a que asegura haber cumplido con todas las medidas ordenadas por la justicia luego de ser denunciada, al parecer falsamente, de maltrato infantil.

Según su relato, el régimen de comunicación fijado por la jueza nunca fue respetado por el padre del menor ni por familiares paternos.

La mujer, Verónica Cortez, afirmó que presentó toda la documentación requerida, realizó tratamientos psicológicos y cumplió con cada disposición judicial para demostrar su inocencia en la acusación por maltrato infantil.

Sin embargo, sostiene que el niño permanece bajo el cuidado de la familia paterna, que le impide mantener contacto con él y también con sus hermanos. Esto debido a que el padre vive en Chile.

Además, cuestionó la actuación de la jueza interviniente, Carina Santillan, al asegurar que pese a los planteos de su abogada, no se investigan los presuntos incumplimientos del régimen ni la situación actual del menor, quien -según afirmó- habría dejado sus tratamientos médicos, psicológicos y actividades deportivas.

La denuncia de la madre contra la Justicia

La mujer relató que el conflicto comenzó tras una disputa judicial por el cuidado de su hijo, luego de que el padre retomara el vínculo años después de haber permanecido ausente -actualmente vive en Chile-.

Indicó que el niño manifestó su intención de convivir con él y la Justicia estableció un régimen de visitas y obligaciones para ambas partes.

Sin embargo, aseguró que, cuando el padre regresó a Chile, familiares paternos comenzaron a impedirle cualquier contacto con el menor. Sostuvo que radicó numerosas denuncias policiales y judiciales, pero que no obtuvo respuestas.

También denunció que el niño fue alejado de sus hermanos, dejó de asistir al club donde practicaba deporte por indicación médica y abandonó el tratamiento psicológico que, según afirmó, había sido ordenado mantener durante la audiencia judicial.

Finalmente, expresó que su abogada Luciana Arenas, presentó reiterados escritos solicitando una intervención urgente, pero aseguró que, hasta el momento, la justicia no respondió ni investigó las denuncias por los presuntos incumplimientos del régimen dispuesto para el menor.

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