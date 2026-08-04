4 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Tupungato

Detuvieron a un hombre en Tupungato mientras desarmaba un auto robado

El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo en Tupungato. Otro de los sospechosos logró escapar.

Auto desmantelado en Tupungato.

Auto desmantelado en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

Durante el fin de semana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) realizó un procedimiento en el barrio El Progreso, en el departamento de Tupungato, que terminó con un hombre mayor de edad detenido.

El operativo de la Policía de Mendoza se concretó cerca del mediodía, mientras los efectivos desarrollaban tareas de patrullaje preventivo por la zona.

Intentaron escapar al ver a la Policía de Mendoza

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a dos hombres que desarmaban un vehículo cubierto con una lona en plena vía pública.

Al advertir la presencia de la Policía, ambos sospechosos intentaron darse a la fuga. Sin embargo, los efectivos lograron alcanzar y detener a uno de ellos.

El auto había sido robado en Guaymallén

Posteriormente, las autoridades verificaron los datos del rodado y constataron que se trataba de un Renault Clio con pedido de secuestro activo.

El vehículo había sido denunciado como robado en el marco de una causa por robo simple, ocurrida en un barrio del departamento de Guaymallén. Ante esta situación, el automóvil fue secuestrado y trasladado para continuar con las pericias correspondientes.

Por su parte, el hombre detenido quedó a disposición de la Fiscalía e imputado por el delito de encubrimiento.

Temas
Seguí leyendo

Suspenden las clases en turno noche y vespertino en estos departamentos de Mendoza

El programa que prepara a jóvenes mendocinos para conseguir su primer trabajo

Así será el megaproyecto de salud que integrará al Schestakow y el Centro Oncológico en San Rafael

La campaña que movilizó a San Rafael cumplió su gran objetivo

Del apego a la vuelta al trabajo: todo lo que abordará Tunuyán sobre lactancia

Tely Mazurok, la mujer que transforma el dolor animal en esperanza

Una nueva máquina impulsará la producción de un taller textil de Mendoza

¿Quién es responsable de la tragedia de San Carlos?

Lee además
Basura en el arroyo El Molino. video

La calle que el agua se lleva: vecinos de Tupungato no aguantan más la indiferencia
Capacitación teórica y práctica para conductores de Tupungato.

La capacitación que combina teoría y prácticas de manejo en el RIM 11
LO QUE SE LEE AHORA
La tragedia de San Carlos debe abrir una investigación judicial, pero también una discusión pública más profunda. video

¿Quién es responsable de la tragedia de San Carlos?

Las Más Leídas

Pérdidas casi totales en la casa donde se produjo el siniestro.

Video: un hombre con problemas de adicción incendió la casa de su padre y fue reducido con una Taser

Ladrones durante un intento de robo en el barrio Supe.

Video: ladrones en los techos de las casas del barrio Supe

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores: estado, horario y demoras para este 4 de agosto.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Mendoza reforzó la atención en salud mental con una red de 15 hospitales que cuentan con guardias las 24 horas.

Mendoza amplió la red de atención en salud mental: cuáles son los 15 hospitales con guardia las 24 horas

La tragedia de San Carlos debe abrir una investigación judicial, pero también una discusión pública más profunda. video

¿Quién es responsable de la tragedia de San Carlos?