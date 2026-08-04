Detuvieron a un hombre en Tupungato mientras desarmaba un auto robado

Durante el fin de semana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) realizó un procedimiento en el barrio El Progreso, en el departamento de Tupungato , que terminó con un hombre mayor de edad detenido.

El operativo de la Policía de Mendoza se concretó cerca del mediodía, mientras los efectivos desarrollaban tareas de patrullaje preventivo por la zona.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a dos hombres que desarmaban un vehículo cubierto con una lona en plena vía pública.

Al advertir la presencia de la Policía, ambos sospechosos intentaron darse a la fuga. Sin embargo, los efectivos lograron alcanzar y detener a uno de ellos.

El auto había sido robado en Guaymallén

Posteriormente, las autoridades verificaron los datos del rodado y constataron que se trataba de un Renault Clio con pedido de secuestro activo.

El vehículo había sido denunciado como robado en el marco de una causa por robo simple, ocurrida en un barrio del departamento de Guaymallén. Ante esta situación, el automóvil fue secuestrado y trasladado para continuar con las pericias correspondientes.

Por su parte, el hombre detenido quedó a disposición de la Fiscalía e imputado por el delito de encubrimiento.