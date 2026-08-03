Maipú abre nuevas inscripciones para el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos

Más de 2.000 vecinos de Maipú obtuvieron durante el primer semestre del año el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos , una certificación oficial y obligatoria para quienes trabajan en la elaboración de comidas. Ante la gran convocatoria registrada, la Municipalidad confirmó un nuevo cronograma de capacitaciones para el segundo semestre.

La propuesta está abierta a toda la comunidad. En los primeros seis meses del año se realizaron once cursos presenciales en distintos puntos del departamento, incluyendo el Cine Teatro Imperial y los distritos del Este y Sur , con la participación de alrededor de 2.000 personas.

La convocatoria sostenida refleja el interés de los vecinos por acceder a una formación que resulta indispensable para desempeñarse en actividades vinculadas a la elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de alimentos.

Las capacitaciones son presenciales y están a cargo del equipo de Bromatología del municipio. Al finalizar el curso, los participantes reciben un carnet oficial con validez nacional y una vigencia de tres años .

Esta certificación es obligatoria para todas las personas que manipulan alimentos y constituye uno de los requisitos exigidos para la habilitación de establecimientos gastronómicos y comercios del rubro. No obstante, el carnet acredita la capacitación en prácticas higiénico-sanitarias, pero por sí solo no habilita el funcionamiento de un comercio.

Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera gratuita solicitando un turno a través del sistema online de la Municipalidad de Maipú: https://turnosdesaterrit.maipu.gob.ar/sacarturno

Para obtener más información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de Maipú Municipio en Instagram y Facebook, comunicarse por WhatsApp al 261 361-9659, de lunes a viernes de 8 a 13, o escribir al correo electrónico [email protected].

Cronograma de capacitaciones