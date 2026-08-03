3 de agosto de 2026
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Malargüe

El mercado inmobiliario de Malargüe busca equilibrio entre oferta y demanda

El sector observa una leve reducción de inmuebles desocupados y un mercado más competitivo para propietarios e inquilinos.

Radio céntrico de Malargüe.

Radio céntrico de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El mercado inmobiliario en Malargüe muestra señales distintas a las de comienzo de año, con demanda de locales comerciales. Aunque la crisis económica continúa condicionando la actividad, referentes del sector advierten que los valores de los alquileres comenzaron a adecuarse a la realidad local y que también creció la oferta de viviendas premium.

Con el inicio del segundo semestre del año, SITIO ANDINO consultó a referentes del segmento inmobiliario de Malargüe para conocer el presente de la actividad, considerada por muchos como uno de los principales termómetros del movimiento económico del departamento. La mirada estuvo puesta tanto en los alquileres de locales comerciales como en el comportamiento del mercado habitacional.

La demanda de locales comerciales en Malargüe

Carina Rodríguez, de Inmobiliaria Rodríguez-Almuna, explicó a SITIO ANDINO que durante los últimos meses se registró un incremento en la demanda de locales comerciales, una tendencia que atribuyó a la aparición de nuevos emprendimientos y proyectos que comenzaron a instalarse en la ciudad.

La corredora inmobiliaria señaló que, a diferencia de meses anteriores, la cantidad de locales desocupados disminuyó y que los propietarios también fueron adecuando los valores de los alquileres a la realidad económica de Malargüe. En ese sentido, sostuvo que el contexto de crisis que atraviesa el departamento no difiere del resto de Mendoza ni del país, por lo que el mercado se fue ajustando de manera gradual.

Respecto de los precios, indicó que actualmente los alquileres comerciales están regulados por la competencia existente entre la oferta disponible. Precisó que un local ubicado dentro del radio céntrico parte desde los 800.000 pesos mensuales, mientras que varias propiedades superan ampliamente el millón de pesos, dependiendo de la superficie, ubicación y características.

Mercado de alquileres de viviendas

Durante la entrevista, Carina Rodríguez también fue consultada sobre el crecimiento de la oferta de viviendas, especialmente aquellas de categoría premium construidas en sectores periurbanos y promocionadas a través de redes sociales.

Rodríguez confirmó ese escenario y explicó que muchas de esas propiedades pertenecen a trabajadores vinculados al sector petrolero que, debido a la disminución de la actividad hidrocarburífera, debieron trasladarse a otras provincias, principalmente Neuquén.

Finalmente, aclaró que los alquileres de Malargüe no alcanzan los valores de ciudades patagónicas, donde los salarios petroleros son considerablemente superiores. Esa diferencia económica provoca que la oferta local de este tipo de viviendas, hoy se ubique por encima de la demanda, generando un mercado más competitivo para los inquilinos.

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