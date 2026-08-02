2 de agosto de 2026
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Nieve

La nieve obligó a cerrar la Ruta 222 hacia Los Molles y Las Leñas

Maquinaria de Vialidad Provincial trabaja sin pausa para despejar el camino mientras continúa nevando en la zona.

Nieve acumulada en la madrugada de este domingo en Las Leñas.

Nieve acumulada en la madrugada de este domingo en Las Leñas.

 Por Claudio Altamirano

La intensa nevada que se registra en la cordillera de Malargüe por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar mantiene un fuerte impacto sobre la alta montaña mendocina. El temporal obligó al corte total de la Ruta Provincial 222, mientras continúa acumulándose nieve en valle de Los Molles y Las Leñas.

La madrugada de este domingo dejó una de las nevadas más importantes de las últimas semanas sobre la cordillera del departamento de Malargüe. El fenómeno se desarrolla en prácticamente toda la alta montaña, desde el extremo suroeste, en los límites con Chile y la provincia de Neuquén, hasta la zona de Valle de Las Lágrimas, donde nacen las aguas del Río Atuel.

Importante acumulación de nieve en el Circuito de los Valles

Las precipitaciones níveas continúan afectando distintos sectores de Valle de Los Molles y mantienen condiciones adversas en el centro de esquí Las Leñas, donde el temporal sigue activo y, de acuerdo con los pronósticos, persistirá durante toda la jornada dominical.

Las condiciones nivológicas son excepcionales en el complejo invernal. En la base de Las Leñas la acumulación de nieve supera los 60 centímetros, mientras que en los sectores más elevados, por encima de los 3.400 metros de altura, el manto níveo es estimado en más de 3,5 metros, consolidando un escenario plenamente invernal.

Trazo de la Ruta Provincial 222, Malargüe.

Trazo de la Ruta Provincial 222, Malargüe.

Corte de Ruta Provincial 222

Como consecuencia del intenso temporal, la Dirección Provincial de Vialidad informó hace instantes el corte total del tránsito sobre la Ruta Provincial 222, camino que comunica la ciudad de Malargüe con Los Molles y Las Leñas. Personal y maquinaria vial trabajan en forma permanente para despejar la calzada y garantizar las condiciones de seguridad antes de una eventual reapertura.

Mientras tanto, en la ciudad de Malargüe las precipitaciones se manifestaron en forma de lluvias y chaparrones desde la medianoche y durante las primeras horas de la madrugada.

Modelos meteorológicos anticipan un mejoramiento temporario entre martes y miércoles. Sin embargo, esa estabilidad será breve. A partir del jueves comenzará a ingresar un nuevo sistema de baja presión desde el océano Pacífico, que ya provoca intensas lluvias en la zona central de Chile. La Región del Maule declaró Alerta Roja por las inundaciones y anegamientos, mientras que para la cordillera mendocina se pronostican nuevas nevadas, algunas de fuerte intensidad, especialmente durante el viernes, prolongando las condiciones invernales sobre la alta montaña de Malargüe.

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