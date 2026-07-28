28 de julio de 2026
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Atención: por la mejora del tiempo, reabren dos centros de esquí en Mendoza este martes

Ubicados en Alta Montaña, vuelven a recibir visitantes tras el temporal histórico en alta montaña. La habilitación es parcial y con fuertes recomendaciones de seguridad.

Reabren dos centros de ski en Mendoza este martes.

Reabren dos centros de ski en Mendoza este martes.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La reapertura se da luego de un temporal excepcional que, según informaron autoridades, no se registraba desde hace más de 30 años en la provincia.

Habilitan el tránsito hacia alta montaña este martes 28 de julio

Desde las 10 queda habilitada la circulación por la Ruta Nacional 7 para vehículos particulares y transporte turístico con destino a ambos complejos. Se estima que hasta las 16, mendocinos y turistas podrán disfrutar de la nieve, luego, deberán bajar de la alta montaña.

Sin embargo, las autoridades remarcaron que la transitabilidad está sujeta a las condiciones meteorológicas y al estado de la calzada, por lo que puede modificarse en cualquier momento.

Además, recordaron que es obligatorio portar cadenas y recomendaron viajar con abrigo adicional, agua, líquido anticongelante y ropa impermeable.

También pidieron respetar las indicaciones de Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y demás organismos que operan en la zona.

Penitentes Park y Los Puquios reabren este martes 28 de julio en Mendoza.

Penitentes Park y Los Puquios reabren este martes 28 de julio en Mendoza.

Penitentes Park abre con pistas y servicios este martes 28 de julio

Desde el complejo Penitentes Park confirmaron el inicio de la temporada con varias actividades habilitadas.

Los visitantes podrán disfrutar de:

  • Esquí y snowboard en sectores habilitados
  • Pista de trineos
  • Telesilla Pircas (solo para peatones)
  • Rental de ski
  • Restaurante y foodtrucks

El centro funcionará de 9 a 17 y recomienda adquirir tickets online para evitar demoras.

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Los Puquios reabre al público este martes 28 de julio

En tanto, el Parque de Nieve Los Puquios anunció una reapertura parcial, con operación al 50% de su capacidad debido a los trabajos que continúan tras el temporal.

Por el momento, solo está habilitado:

  • Estadio de trineos con medio de elevación
  • Playa de estacionamiento (reducida)
  • Servicios gastronómicos
  • Alquiler de trineos

Las pistas de esquí y snowboard, así como la escuela de esquí y el rental de indumentaria, seguirán cerradas hasta nuevo aviso.

Desde el complejo explicaron que continúan las tareas de remoción de nieve y acondicionamiento de sectores clave para garantizar condiciones seguras.

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Recomendaciones clave para quienes viajen a los centros de esquí de Mendoza

Las autoridades insistieron en la importancia de planificar el viaje y mantenerse informados sobre el estado de rutas y el pronóstico.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

  • Circular con máxima precaución.
  • Respetar los controles de seguridad.
  • Utilizar trineos solo en sectores habilitados.
  • Evitar el consumo excesivo de cafeína para favorecer la hidratación.

Ante cualquier emergencia, se debe llamar al 911.

Con una ventana de buen tiempo que permite retomar parcialmente la actividad, la temporada invernal vuelve a tomar impulso en Mendoza, aunque bajo estrictas condiciones de seguridad y con servicios aún limitados.

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