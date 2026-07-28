Atención: por la mejora del tiempo, reabren dos centros de esquí en Mendoza este martes

Tras varios días de intensas nevadas en la alta montaña mendocina, este martes 28 de julio se habilitó nuevamente el acceso a dos centros de nieve clave: Los Puquios y Penitentes Park, en un contexto de mejora en las condiciones climáticas.
Ubicados en Alta Montaña, vuelven a recibir visitantes tras el temporal histórico en alta montaña. La habilitación es parcial y con fuertes recomendaciones de seguridad.
Tras varios días de intensas nevadas en la alta montaña mendocina, este martes 28 de julio se habilitó nuevamente el acceso a dos centros de nieve clave: Los Puquios y Penitentes Park, en un contexto de mejora en las condiciones climáticas.
La reapertura se da luego de un temporal excepcional que, según informaron autoridades, no se registraba desde hace más de 30 años en la provincia.
Desde las 10 queda habilitada la circulación por la Ruta Nacional 7 para vehículos particulares y transporte turístico con destino a ambos complejos. Se estima que hasta las 16, mendocinos y turistas podrán disfrutar de la nieve, luego, deberán bajar de la alta montaña.
Sin embargo, las autoridades remarcaron que la transitabilidad está sujeta a las condiciones meteorológicas y al estado de la calzada, por lo que puede modificarse en cualquier momento.
Además, recordaron que es obligatorio portar cadenas y recomendaron viajar con abrigo adicional, agua, líquido anticongelante y ropa impermeable.
También pidieron respetar las indicaciones de Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y demás organismos que operan en la zona.
Desde el complejo Penitentes Park confirmaron el inicio de la temporada con varias actividades habilitadas.
Los visitantes podrán disfrutar de:
El centro funcionará de 9 a 17 y recomienda adquirir tickets online para evitar demoras.
En tanto, el Parque de Nieve Los Puquios anunció una reapertura parcial, con operación al 50% de su capacidad debido a los trabajos que continúan tras el temporal.
Por el momento, solo está habilitado:
Las pistas de esquí y snowboard, así como la escuela de esquí y el rental de indumentaria, seguirán cerradas hasta nuevo aviso.
Desde el complejo explicaron que continúan las tareas de remoción de nieve y acondicionamiento de sectores clave para garantizar condiciones seguras.
Las autoridades insistieron en la importancia de planificar el viaje y mantenerse informados sobre el estado de rutas y el pronóstico.
Entre las principales recomendaciones se destacan:
Ante cualquier emergencia, se debe llamar al 911.
Con una ventana de buen tiempo que permite retomar parcialmente la actividad, la temporada invernal vuelve a tomar impulso en Mendoza, aunque bajo estrictas condiciones de seguridad y con servicios aún limitados.