Pruebas Aprender: Mendoza logró su mejor resultado en 13 años y achicó brechas educativas

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 dejaron una noticia alentadora para Mendoza . La provincia no solo mejoró su desempeño en Lengua y Matemática , sino que también redujo las brechas entre escuelas públicas y privadas, así como entre establecimientos rurales y urbanos, consolidando un avance en materia de equidad educativa .

“Los resultados fueron los mejores obtenidos en los últimos 13 años—es decir, desde que comenzó a aplicarse la metodología actual—”, así lo afirmó el ministro de Educación y Dirección General de Escuelas (DGE) , Tadeo García Zalazar, en la presentación del informe en la Legislatura de Mendoza. Allí, destacó que la provincia no solo superó la media nacional, sino que también consolidó una tendencia de mejora sostenida a partir del Plan Provincial de Alfabetización , vigente desde hace varios años.

Las Pruebas Aprender son un operativo nacional. En esta ocasión, se evaluó 6º grado en Matemática y Lengua.

Además de mejorar en Lengua y Matemática , Mendoza logró reducir de manera significativa las diferencias de desempeño entre estudiantes de escuelas de gestión pública y privada, así como entre establecimientos rurales y urbanos. Para el Gobierno provincial, este avance confirma que "la educación es una herramienta que iguala oportunidades".

Para García Zalazar, los avances responden a una estrategia basada en mayor inversión educativa, capacitación y compromiso docente, evaluación permanente y seguimiento de los aprendizajes escuela por escuela.

Entre los principales indicadores presentados por la Educación, se destacan:

78,5% de los estudiantes de sexto grado alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado en Lengua .

de los estudiantes de sexto grado alcanzó un nivel . En Matemática, el porcentaje de alumnos en el nivel crítico descendió al 19,3%, ubicándose por debajo de la media nacional del 20,2%.

Solo el 4% quedó por debajo del nivel básico en Lengua, el registro más bajo desde que existe la evaluación.

quedó por debajo del nivel básico en Lengua, el registro más bajo desde que existe la evaluación. Mendoza se ubicó entre las cuatro provincias con mejor desempeño en Lengua .

. En Matemática, entró en el top 10 de las jurisdicciones con mejores resultados del país.

"El trabajo del Plan Provincial de Alfabetización está dando resultados. Veníamos de indicadores mucho más bajos y hoy tenemos un 78% de aprobación en Lengua y alrededor del 60% en Matemática", enfatizó el funcionario.

El dato que más destacó el Gobierno: menos desigualdad educativa

Más allá de los porcentajes, el Gobierno provincial puso el foco en un aspecto que considera central: la reducción de las brechas educativas. Hasta hace pocos años, los resultados mostraban diferencias marcadas entre estudiantes de escuelas estatales y privadas, así como entre quienes asistían a establecimientos urbanos y rurales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alfredo Cornejo (@alfredocornejo)

"No solo mejoramos globalmente, sino que mejoramos tanto en la zona urbana como en la rural. Eso significa igualdad de oportunidades para los estudiantes, independientemente del lugar donde vivan."

También destacó que la diferencia entre escuelas públicas y privadas se redujo aproximadamente a la mitad, un fenómeno que calificó como poco habitual incluso a nivel internacional.

Tecnología, inteligencia artificial y más inversión

Durante la presentación también se detallaron las políticas que buscan consolidar esta mejora en los próximos años.

Entre ellas aparecen:

La continuidad del Plan Provincial de Alfabetización .

. El primer Congreso Nacional de Matemática , que se realizará en Mendoza.

, que se realizará en Mendoza. La implementación de evaluaciones censales de Matemática.

Las 100 escuelas de innovación , donde se trabaja con plataformas digitales e inteligencia artificial con fines pedagógicos.

, donde se trabaja con plataformas digitales e con fines pedagógicos. La ampliación del programa EduTech, que llevará conectividad y aulas digitales móviles a todas las escuelas de la provincia.

En ese sentido, García Zalazar anunció que la provincia avanzó en el financiamiento internacional para ejecutar una inversión histórica. "Van a ser 75 millones de dólares destinados a tecnología para las escuelas de Mendoza. Creemos que será la inversión más importante del país en esta materia y tendrá un impacto positivo en los indicadores futuros".

Evaluar para intervenir escuela por escuela

Otro de los pilares que explicó el ministro es el sistema provincial de evaluación permanente, que complementa las Pruebas Aprender. Mientras el operativo nacional se realiza una vez al año sobre estudiantes de sexto grado, Mendoza aplica censos propios de fluidez y comprensión lectora y, desde el año pasado, también de Matemática, en todos los grados y cursos.

La información obtenida permite identificar dificultades específicas y diseñar estrategias para cada establecimiento educativo. "Nosotros medimos dos veces al año en todos los grados. Le damos el resultado inmediatamente a cada escuela y eso nos permite trabajar de manera focalizada, grado por grado y curso por curso", explicó.

Según el funcionario, la incorporación de Matemática al Plan Provincial de Alfabetización ya comienza a reflejarse en los indicadores nacionales, luego de varios años en los que esa área mostraba una evolución más lenta.

En el cierre de su exposición, el ministro remarcó que los buenos resultados no pueden explicarse únicamente por las políticas públicas, sino también por el compromiso cotidiano de docentes, estudiantes y familias.

"Hay esfuerzo del sistema, de nuestros docentes, pero también de los estudiantes y de las familias. Sin ese acompañamiento fuera de la escuela estos resultados no serían posibles", completó.