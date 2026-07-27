VPH y cáncer de cabeza y cuello: el Hospital de Clínicas advierte un cambio preocupante

Especialistas del Hospital de Clínicas advirtieron un aumento de los casos de cáncer de cabeza y cuello asociados al VPH .

El aumento de los casos de cáncer de cabeza y cuello relacionados con el Virus del Papiloma Humano (VPH) encendió la alarma entre especialistas del Hospital de Clínicas . Los médicos advierten un cambio en el perfil de los pacientes y destacan la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz.

El cáncer de cabeza y cuello engloba tumores que pueden desarrollarse en el labio, la boca, la garganta y la laringe . De acuerdo con investigaciones recientes, se trata del séptimo cáncer más frecuente del mundo . Aunque continúa diagnosticándose principalmente en hombres mayores de 50 años, los especialistas detectan un cambio en el perfil de los pacientes debido al aumento de los tumores relacionados con el VPH , la infección de transmisión sexual más frecuente.

Diego Sinagra , jefe del Departamento de Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , explicó que el consumo de tabaco, el alcohol y el descuido de la salud bucal siguen siendo responsables de una parte importante de los casos. Sin embargo, aclaró que "el tabaquismo y el alcohol continúan explicando una proporción importante de los casos. También el descuido de la salud odontológica. Sin embargo, se observa un aumento de los tumores asociados al VPH , una enfermedad de transmisión sexual, especialmente en personas más jóvenes y en pacientes sin antecedentes importantes de tabaquismo o consumo de alcohol".

El especialista sostuvo además que este "cambio epidemiológico explica parte de la variación en la incidencia observada durante los últimos años", lo que obliga a reforzar las estrategias de prevención y detección precoz. Además de los hábitos de vida , los médicos señalaron que existen otros factores que pueden favorecer la aparición de estos tumores, aunque son menos frecuentes. Entre ellos mencionaron la exposición a radiación , la infección por el virus de Epstein-Barr y ciertos riesgos laborales vinculados al contacto con asbesto, polvo de madera o formaldehído .

"Hoy sabemos que factores ambientales y de estilo de vida pueden producir cambios epigenéticos que favorecen el desarrollo del cáncer, lo que refuerza la importancia de la prevención y de adoptar hábitos saludables", afirmó Sinagra. "Hoy sabemos que factores ambientales y de estilo de vida pueden producir cambios epigenéticos que favorecen el desarrollo del cáncer, lo que refuerza la importancia de la prevención y de adoptar hábitos saludables", afirmó Sinagra.

Uno de los principales desafíos es que una proporción importante de los pacientes llega al diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas. Según explicó el especialista, esto sucede porque muchos tumores no generan síntomas en sus fases iniciales o presentan manifestaciones poco específicas. En otros casos, la consulta médica se demora porque las personas no le otorgan importancia a una lesión persistente o recién se sospecha la enfermedad cuando aparece un ganglio en el cuello.

Síntomas de cáncer de cabeza y cuello

Los especialistas remarcaron que más del 80% de los casos son tratables cuando el diagnóstico se realiza de manera temprana. Por eso recomiendan consultar rápidamente ante cualquiera de los siguientes síntomas:

Lesiones en la boca que no cicatrizan durante más de dos o tres semanas.

que no cicatrizan durante más de dos o tres semanas. Manchas blancas, rojas o marrones persistentes en la boca, lengua o mucosas.

persistentes en la boca, lengua o mucosas. Úlceras en la cavidad bucal.

en la cavidad bucal. Dificultad para masticar, tragar o respirar.

Dolor persistente en la lengua o la mandíbula.

en la lengua o la mandíbula. Ronquera prolongada.

prolongada. Ganglios en el cuello sin una causa aparente.

En cuanto al tratamiento, los equipos médicos destacaron que actualmente se combinan cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia, según las características de cada paciente y el estadio de la enfermedad. Además, la incorporación de nuevas estrategias permite desarrollar terapias cada vez más personalizadas, con mejores resultados tanto oncológicos como funcionales.

La inteligencia artificial también comenzó a incorporarse en los procedimientos quirúrgicos. Los especialistas explicaron que estas herramientas permiten analizar y procesar imágenes para asistir al cirujano en la planificación de las intervenciones y en la reconstrucción del maxilar, optimizando los resultados.

Los médicos recordaron que la vacunación contra el VPH constituye una de las medidas de prevención más efectivas. En Argentina, la vacuna integra el Calendario Nacional de Vacunación, por lo que se aplica de forma gratuita, con el objetivo de reducir la circulación del virus y prevenir enfermedades asociadas, entre ellas distintos tipos de cáncer.