"Un test, cero cáncer": la apuesta gratuita de Mendoza para frenar el cáncer uterino y salvar vidas

La meta de Mendoza es avanzar hacia la eliminación del cáncer cervicouterino en los próximos años.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero , la provincia de Mendoza anunció el lanzamiento de una campaña sanitaria que busca reducir la incidencia de una enfermedad 100% prevenible . Bajo el lema “Un test - cero cáncer” , la iniciativa invita a mujeres de 30 a 65 años a realizarse un test de VPH gratuito , de alta efectividad y sensibilidad, con el objetivo de detectar a tiempo posibles lesiones y evitar su progresión.

Este tipo de cáncer es una enfermedad que se desarrolla en el cuello del útero y está directamente vinculada al Virus del Papiloma Humano (VPH) . Este virus es extremadamente frecuente: se estima que 8 de cada 10 personas lo tendrán en algún momento de sus vidas. En Mendoza, se registran alrededor de 250 casos nuevos y mueren 60 personas al año por esta causa.

En la mayoría de los casos, el organismo lo elimina sin síntomas ni consecuencias. Sin embargo, en un pequeño porcentaje —alrededor del 5% de los casos — puede generar lesiones precancerosas que, con el tiempo, evolucionan a cáncer. Por eso, la detección temprana y la prevención resultan claves para salvar vidas.

Cada tres meses, se proyecta testear a 25.000 mujeres , ampliando el alcance de una política pública que busca cambiar el curso de la enfermedad.

Desde el Hospital Paroissien , en Maipú, autoridades del Ministerio de Salud , junto a profesionales de OSEP , el Hospital Universitario y la Asociación Bioquímica de Mendoza , anunciaron que Mendoza “va a encarar la mayor batalla del país” contra esta enfermedad. El objetivo es ambicioso: alcanzar los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , que fija como meta una incidencia de 4 casos cada 100.000 mujeres . Actualmente, la provincia registra 25 cada 100.000 , por lo que se propone reducir seis veces esa cifra en los próximos cuatro años.

26 de Marzo de 2026, Rodolfo Montero presentación Campaña Provincial "Un test - cero cáncer" El Test de VPH se realizará en hospitales públicos y centros de salud de toda la provincia, de forma gratuita, independientemente de si la persona cuenta o no con obra social. Foto: Cristian Lozano

La estrategia se apoya en tres pilares fundamentales: vacunación contra el VPH, controles ginecológicos y testeo masivo. Mendoza presenta una cobertura de vacunación del 88-89% en niñas y del 83% en niños, aunque el objetivo internacional es alcanzar el 90%. “Hay que mejorar un poquito la tasa de cobertura de varones de 11 años porque, vacunándolos protegemos a las mujeres”, remarcan desde el sector sanitario, destacando la importancia de una prevención colectiva.

Test de VPH gratuito: quiénes pueden acceder y dónde realizarlo

En este contexto, la campaña “Un test, cero cáncer” está dirigida a todas las personas con útero de entre 30 y 65 años. El Test de VPH se realizará en hospitales públicos y centros de salud de toda la provincia, de forma gratuita, independientemente de si la persona cuenta o no con obra social. Cada tres meses, se proyecta testear a 25.000 mujeres, ampliando el alcance de una política pública que busca cambiar el curso de la enfermedad.

Además, el Gobierno firmó convenios con OSEP y la Asociación Bioquímica de Mendoza para garantizar el acceso en el ámbito privado. En estos casos, quienes opten por realizarse el test en laboratorios privados deberán abonar un costo mínimo de $30.000 por la toma de la muestra, mientras que el procesamiento será cubierto por la provincia. Los resultados podrán consultarse a través de la app “Mendoza por Mí” o por correo electrónico, facilitando el acceso a la información.

Embed - UN TEST, CERO CÁNCER: “LA BATALLA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS”

El Test de VPH representa un avance clave en la prevención del cáncer cervicouterino. Tiene mayor sensibilidad que el PAP, permite detectar subtipos de alto riesgo del virus y ofrece la posibilidad de realizar un autotest, disponible en centros de salud públicos.

Además, si el resultado es negativo, puede repetirse cada cinco años, lo que simplifica el seguimiento. Como parte de la estrategia territorial, docentes y trabajadoras de establecimientos educativos podrán acceder al test en su lugar de trabajo, de manera rápida, segura y accesible.

El mensaje de la campaña es claro y contundente: el cáncer de cuello de útero se puede prevenir. La combinación de vacunación, controles periódicos como el Papanicolau (PAP) en mujeres de 25 a 29 años, y el test de VPH a partir de los 30, puede evitar que miles de mujeres lleguen a un diagnóstico tardío.

La apuesta de Mendoza es construir un futuro en el que “no haya que lamentar más muertes” por una enfermedad que, con información, acceso y compromiso social, puede dejar de ser una amenaza.