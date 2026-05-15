Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 15 de mayo.

Durante la mañana y tarde de este viernes 15 de mayo , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Viernes 15 de Mayo. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/AP61aRm87p

– En calle La Manga, hacia el noroeste de Iriarte; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Iriarte, entre callejón Scilipotti y Ruta Provincial N°88; El Zampal. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Iriarte, entre callejón Perinetti y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle El Carmen, entre Villanueva y callejón Vargas, y áreas adyacentes; El Plumero. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Terrada, hacia el sur de Quintana. En callejón Santa Teresa, hacia el este de Terrada, y adyacencias; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle San Luis, hacia el este de Los Fresnos. En Paseo Di Fiore y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Ruta Provincial N°15; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

– En calle Julio Argentino Roca, entre Moctezuma y Rópolo. En calle Rópolo, entre La Purísima y Cabildo. En calle La Purísima, entre Rópolo y Hernán Cortez, y adyacencias; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

– En la intersección de calle Pedro Vargas con Bombal, Rufino Ortega y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Santa Teresa, entre Gaviola y Ruta Nacional N°143, y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle El Retiro, hacia el oeste de Duma; El Cepillo. De 9.15 a 11.15 h.

– En calle La Luz, entre Los Volcanes y Paso de Los Andes. De 9.45 a 13.45 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.