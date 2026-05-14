14 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Influenza

Alerta por gripe: por qué piden no enviar niños enfermos a las escuelas de Mendoza

Varias escuelas de Mendoza están solicitando no enviar a los alumnos enfermos ante el aumento de casos de gripe y cuadros respiratorios en las guardias.

Alerta por gripe: por qué piden no enviar niños enfermos a las escuelas de Mendoza.

Alerta por gripe: por qué piden no enviar niños enfermos a las escuelas de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El colapso de las guardias en Mendoza por influenza y otras enfermedades respiratorias activó la alerta escolar. Ante el aumento de contagios, varias escuelas están exigiendo a los padres no enviar alumnos con síntomas para frenar la propagación de virus respiratorios. Aunque la DGE no difundió cifras oficiales, la baja en la matrícula evidencia el impacto de este brote estacional.

Primaria escuela estudiante alumno clases lectura alfabetización
Gripe en Mendoza: varias escuelas están emitiendo comunicados para evitar que los chicos vayan a clases enfermos.

Gripe en Mendoza: varias escuelas están emitiendo comunicados para evitar que los chicos vayan a clases enfermos.

Lee además
Influenza: Mendoza se posiciona entre las provincias con mayor circulación en el país.

Influenza: Mendoza se posiciona entre las provincias con mayor circulación en el país
El jefe comunal sigue internado.

Se confirmó la enfermedad que afecta al intendente Marcos Calvente: cómo evoluciona

Gripe en Mendoza: cortar la cadena de contagios

La recomendación de las autoridades escolares busca que los niños se resguarden durante el periodo de incubación. "Sabemos que organizar la rutina familiar no es sencillo, pero permanecer en casa ayuda a evitar contagios y favorece una recuperación adecuada", reza uno de los mensajes difundidos por los equipos directivos a través de canales oficiales.

comunicado de escuelas gripe
Algunos de los comunicados enviados por las autoridades escolares.

Algunos de los comunicados enviados por las autoridades escolares.

El impacto en las aulas

Si bien la Dirección General de Escuelas aún no ha proporcionado datos oficiales de ausentismo, la realidad en las aulas refleja la contingencia. En varios colegios de Mendoza se percibe una baja sensible en la matrícula diaria, con grados que lucen semivacíos debido a la cantidad de alumnos bajo tratamiento médico o en reposo preventivo.

Cuándo no enviarlos a clase

Los directivos solicitan a los padres estar atentos a las siguientes señales de alerta antes de decidir el envío de los chicos a la escuela:

  • Fiebre o malestar general súbito.

  • Tos intensa y persistente.

  • Dolor corporal o decaimiento.

  • Cualquier síntoma compatible con cuadros virales de la época.

comunicado de escuelas gripe 2

La prioridad actual de la comunidad educativa es sostener una "escuela saludable y segura", una meta que, ante el actual brote respiratorio, depende del compromiso preventivo de cada familia mendocina.

Temas
Seguí leyendo

La gripe en Mendoza satura las guardias y vacía las aulas

La vacunación antigripal subió en Mendoza un 40% interanual

A sus 81 años, murió el querido fotógrafo "Coco" Yañez

Mendoza creó el Registro de Guardavidas: qué exige la ley

¡Locura en el Quini 6! Se repartieron $35 millones entre 9 apostadores

El fenómeno OVNI resurge en Malargüe y atrae a investigadores de todo el país

Malargüe es sede de gran encuentro deportivo estudiantil del Sur mendocino

Día de la Manicura: cómo una práctica milenaria se convirtió en tendencia mundial

LO QUE SE LEE AHORA
Agua Botada, al suroeste de Malargüe (Fotos Mercedes Mendiola). video

El fenómeno OVNI resurge en Malargüe y atrae a investigadores de todo el país

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Daniel Garre, dueño de La yunta Mayorista. Foto: Mike Bartoluce video

El negocio familiar que nació en San Rafael y hoy conquista Mendoza: la historia de La Yunta Mayorista

Con una inversión cercana a los US$210 millones, El Quemado alcanzará una capacidad instalada total de 305 MW.

El parque solar más grande del país inaugura en Mendoza: qué impacto tendrá El Quemado en el sistema eléctrico argentino

Tras la aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 6ª.

Tenía pedido de captura por homicidio y terminó detenido en un bar de Mendoza

Influenza: Mendoza se posiciona entre las provincias con mayor circulación en el país.

Influenza: Mendoza se posiciona entre las provincias con mayor circulación en el país