Mendoza récord: la vacunación antigripal subió un 40% y revierte la caída que vive el país

Mendoza récord: la vacunación antigripal subió 40% y revierte la caída que vive el país.

A contramano de la tendencia que preocupa a las autoridades sanitarias de la Nación, la provincia de Mendoza consolidó un inicio de campaña de vacunación antigripal histórico. Mientras reconocidos infectólogos advierten sobre una caída en la adhesión ciudadana, los datos locales revelan una realidad opuesta: la inmunización creció un 40,72% en comparación con el año pasado.

Vacunación antigripal: en Mendoza, la inmunización creció más del 40% interanual.

Alertan por posibles rebrotes tras la caída de la vacunación antigripal en Argentina

Días atrás, el infectólogo Hugo Pizzi encendió las alarmas al señalar un "escenario sanitario crítico" debido a la escasa voluntad de vacunación, especialmente en los grupos más jóvenes. Pizzi remarcó que el desinterés nacional frente a la cepa H3N2 -de fuerte impacto en el invierno europeo- podría derivar en brotes importantes .

Sin embargo, Mendoza parece haber construido un escudo epidemiológico propio. Según las estadísticas del Ministerio de Salud local, en las primeras nueve semanas de la campaña se aplicaron 156.889 dosis, frente a las 111.489 registradas en el mismo periodo de 2025. Esto significa que ya hay 45.400 mendocinos más protegidos que hace un año.

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Claves de un resultado histórico

Desde la cartera sanitaria atribuyeron este incremento a una estrategia de anticipación y cercanía con la comunidad:

Vigilancia activa: el uso de datos epidemiológicos permitió tomar decisiones rápidas para iniciar la campaña antes del pico de frío.

Concientización: un trabajo sostenido de los equipos de salud para motivar a los grupos de riesgo y familias.

Logística territorial: el despliegue de operativos en toda la provincia que facilitó el acceso gratuito a las dosis desde el mes de marzo.

vacunación antigripal vacunatorio En las primeras nueve semanas de la campaña 2026, Mendoza aplicó 156.889 dosis.

Un mensaje de agradecimiento

"Arrancamos antes, con la vigilancia epidemiológica como base para decidir y un trabajo sostenido de concientización. Esa combinación hoy se traduce en resultados concretos", destacaron desde el ministerio, agradeciendo tanto a los ciudadanos que asistieron a los vacunatorios como al personal de salud que sostiene la campaña.

Con este récord, Mendoza no solo "tira abajo" las proyecciones negativas que rigen a nivel país, sino que se posiciona como una de las provincias con mejor cobertura preventiva de cara a los meses más crudos del invierno.

En detalle: la campaña en números

Dosis 2026 (primeras 9 semanas): 156.889

Dosis 2025 (mismo periodo): 111.489

Diferencia neta: +45.400 dosis

Crecimiento porcentual: 40,72%

Gracias a la respuesta masiva de la ciudadanía y a la operatividad de los equipos territoriales, la provincia encara los meses más fríos con un escudo preventivo fortalecido, demostrando que la anticipación y la concientización siguen siendo las herramientas más eficaces para evitar escenarios de crisis epidemiológica.