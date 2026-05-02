Salud descarta un brote de tos convulsa, pero refuerza la vacunación ante el aumento nacional

Mientras a nivel nacional se registra un incremento de casos de coqueluche, en Mendoza la situación permanece controlada y sin indicios de brote. Así lo aseguró la directora de Epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi, quien remarcó que, aunque el contexto general de salud muestra un posible recrudecimiento de la enfermedad, el territorio mendocino no presenta un aumento significativo.

“El último brote en la provincia fue en 2019, con 222 casos confirmados por laboratorio. Actualmente no estamos viendo ese escenario”, explicó la funcionaria. No obstante, advirtió que la coqueluche, también conocida como tos convulsa, tiene ciclos endemoepidémicos, por lo que puede reaparecer periódicamente.

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En lo que va del año, la provincia de Mendoza registró siete casos confirmados por laboratorio y 61 sospechas. Según Falaschi, estos casos están bajo control sanitario y es necesaria la vacunación preventiva.

La enfermedad, causada por la bacteria Bordetella Pertussis , se transmite a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o incluso hablar. Suele comenzar con síntomas similares a un resfrío, pero con una tos persistente que puede extenderse entre una y dos semanas, período en el que el contagio es más alto.

Si bien puede afectar a personas de todas las edades, los cuadros más graves se dan en niños pequeños, especialmente en menores de un año y, en particular, en bebés de menos de seis meses, quienes tienen mayor riesgo de complicaciones.

Falaschi subrayó la importancia de la consulta médica ante síntomas compatibles, ya que se trata de una enfermedad bacteriana que cuenta con tratamiento antibiótico. Además, destacó que ante un caso sospechoso se activa un “bloqueo sanitario”, que incluye el seguimiento del entorno cercano y la verificación del esquema de vacunación familiar.

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En este sentido, la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención. El esquema incluye dosis a los 2, 4 y 6 meses de vida, con refuerzos a los 15 y 18 meses, y otro al ingreso escolar. También es clave la inmunización durante el embarazo, una estrategia conocida como “capullo”, que protege a los recién nacidos en sus primeros meses de vida.

“Las coberturas más difíciles de sostener son después del primer año, cuando las consultas pediátricas se espacian. Aun así, Mendoza tiene relativamente buenas tasas de vacunación, pero es fundamental reforzarlas”, concluyó la especialista.

Desde el sistema de salud provincial insisten en mantener los esquemas de vacunación al día y acudir al médico ante cualquier signo de alerta, especialmente en los más pequeños.