2 de mayo de 2026
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Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 2 de mayo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará despejada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 2 de mayo en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 2 de mayo en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este sábado 2 de mayo una jornada con el cielo despejado tanto en el llano como en Alta Montaña.

El viento será leve y continuo del sur desde horas tempranas, abarcando toda la provincia hasta aproximadamente las 15. Luego, rotación al este con brisa leve, especialmente en el Valle de Uco y Zona Sur.

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Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 16°C a 17°C.
  • Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 3°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 8°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

El domingo 3 de mayo se presentará en el llano, con el cielo parcialmente nublado en Zona Sur durante la mañana, mientras que el resto de la provincia se mantendrá despejado.

El viento será del norte desde las 10 hasta las 21, con intensidad leve a moderada. Mayor intensidad en la franja Este provincial (Santa Rosa, La Paz y General Alvear), con valores entre 30 y 35 km/h. Se prevé viento Zonda débil entre las 14 y las 20 en la precordillera y en el sur de Malargüe.

En alta montaña, el Cielo parcialmente nublado en el sur durante la mañana, extendiéndose hacia la zona central. Hacia la medianoche, ingreso de mal tiempo en el sur con precipitaciones débiles.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 19°C a 20°C.
  • Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 4°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 7°C.
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