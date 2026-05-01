1 de mayo de 2026
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Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 1 de mayo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 1 de mayo en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 1 de mayo en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este viernes 30 de abril una jornada con cielo parcialmente nublado en la zona Este al amanecer, y se despeja completamente desde media mañana en todo el llano.

Asímismo, habrá viento Zonda desde las 4/5 hasta las 18 en la precordillera, Malargüe y sur del Valle de Uco, con velocidades promedio cercanas a 30 km/h en Malargüe. También habrá un ingreso de viento Sur desde las 11 en zona Sur y desde las 14 en zonas Norte y Este, con intensidades promedio de 30 km/h, hasta las 21.

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En alta Montaña se espera mal tiempo en el sector Sur durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones débiles hasta el mediodía. Luego, cielo parcialmente nublado hasta las 18, con posterior despeje.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 21 °C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): Entre 6 °C y 7 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): 10 °C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Sábado 2 de mayo: parcialmente nublado con descenso de la temperatura. Habrá una brisa leve y persistente de este a oeste durante la tarde y parte de la noche en toda la provincia. Máxima: 18°C | Mínima: 10°C

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