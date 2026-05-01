Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 1 de mayo en Mendoza Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este viernes 30 de abril una jornada con cielo parcialmente nublado en la zona Este al amanecer, y se despeja completamente desde media mañana en todo el llano.

Asímismo, habrá viento Zonda desde las 4/5 hasta las 18 en la precordillera, Malargüe y sur del Valle de Uco, con velocidades promedio cercanas a 30 km/h en Malargüe. También habrá un ingreso de viento Sur desde las 11 en zona Sur y desde las 14 en zonas Norte y Este, con intensidades promedio de 30 km/h, hasta las 21.

En alta Montaña se espera mal tiempo en el sector Sur durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones débiles hasta el mediodía. Luego, cielo parcialmente nublado hasta las 18, con posterior despeje.

Temperaturas promedio en el llano Máxima: 21 °C.

Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): Entre 6 °C y 7 °C.

Mínima (resto de la provincia): 10 °C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

Sábado 2 de mayo: parcialmente nublado con descenso de la temperatura. Habrá una brisa leve y persistente de este a oeste durante la tarde y parte de la noche en toda la provincia. Máxima: 18°C | Mínima: 10°C