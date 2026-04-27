Muy frío, el pronóstico del tiempo para este lunes 27 de abril en Mendoza

Frío polar: dos departamentos de Mendoza, entre los más fríos del país. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 27 de abril nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera y Heladas parciales. Máxima: 20°C | Mínima: 6°C.

Cielo mayormente despejado durante la mañana, con excepción de General Alvear con algo de nubosidad. A partir de las 14:00 hs., aumento de nubosidad en la Zona Sur, extendiéndose hacia la Zona Este desde las 17:00 hs.

En Alta Montaña, el cielo estará seminublado durante la mañana en la Zona Sur. A partir de las 14:00 hs., aumento de la nubosidad, con inicio de precipitaciones moderadas desde las 16:00 hs. en la cordillera sur, extendiéndose progresivamente hacia la zona central.

Temperaturas promedio en el llano Máxima: 20°C.

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 4°C a 2°C.

Mínima (resto de la provincia): 6°C a 3°C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Martes 28 de abril: nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Máxima: 23°C | Mínima: 8°C.

nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Miércoles 29 de abril: Tiempo bueno con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 23°C | Mínima: 10°C.