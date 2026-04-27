27 de abril de 2026
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Tiempo

Muy frío, el pronóstico del tiempo para este lunes 27 de abril en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con una mañana muy fría. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Frío polar: dos departamentos de Mendoza, entre los más fríos del país.

Frío polar: dos departamentos de Mendoza, entre los más fríos del país.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 27 de abril nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera y Heladas parciales. Máxima: 20°C | Mínima: 6°C.

Cielo mayormente despejado durante la mañana, con excepción de General Alvear con algo de nubosidad. A partir de las 14:00 hs., aumento de nubosidad en la Zona Sur, extendiéndose hacia la Zona Este desde las 17:00 hs.

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En Alta Montaña, el cielo estará seminublado durante la mañana en la Zona Sur. A partir de las 14:00 hs., aumento de la nubosidad, con inicio de precipitaciones moderadas desde las 16:00 hs. en la cordillera sur, extendiéndose progresivamente hacia la zona central.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 20°C.
  • Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 4°C a 2°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 6°C a 3°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Martes 28 de abril: nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Máxima: 23°C | Mínima: 8°C.
  • Miércoles 29 de abril: Tiempo bueno con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 23°C | Mínima: 10°C.

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