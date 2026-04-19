Fuerte descenso de la temperatura y nevadas en cordillera: el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de abril

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 19 de abril una jornada mayormente nublada, con marcado descenso de la temperatura y condiciones inestables en gran parte de la provincia . La máxima apenas alcanzará los 15°C , en un contexto de ambiente fresco a frío durante todo el día , que cambia la tónica de las jornadas previas .

El cambio de tiempo está dado por el ingreso de un frente frío durante la madrugada , que generó vientos del sector sur en toda la provincia y un escenario de precipitaciones aisladas desde las primeras horas.

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Según el informe oficial, el frente frío ingresó cerca de las 2 en el Sur provincial y llegó a la zona Norte y Este alrededor de las 4 , provocando una circulación de viento sur generalizada .

Las velocidades iniciales rondaron los 40 km/h , afectando a toda la provincia y manteniéndose hasta aproximadamente las 22 , con intensidad moderada a algo fuerte en distintos sectores. Este fenómeno es clave en el descenso térmico y en la generación de condiciones más inestables y húmedas .

alerta amarilla 19-04-26 Rige una alerta amarilla este domingo en la provincia de Mendoza.

Lluvias y nevadas este domingo 19 de abril en Mendoza: a qué zonas afectará

El domingo comenzó con cielo nublado en toda la provincia, con precipitaciones en Malargüe desde la madrugada. Durante la mañana, se esperan lluvias débiles en la zona Este, que podrían extenderse hasta el mediodía.

Con el correr de las horas, se mantendrán lloviznas aisladas por sectores, sin mejoras significativas, ya que el cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada.

Cerro Tolosa nevado, nieve, Penitentes, Alta Montaña, Paso Internacional Los Libertadores, Paso Cristo Redentor 2025 Se esperan nevadas este domingo en la zona cordillerana. Foto: Prensa Defensa Civil

En la Alta Montaña, las condiciones serán de mal tiempo desde el inicio del día, con precipitaciones moderadas en la zona Central y más intensas en el Sur cordillerano.

En la zona Norte, las nevadas serán más débiles, aunque el fenómeno se mantendrá activo durante toda la jornada, consolidando un escenario típico de ingreso de aire frío en altura.

Las temperaturas mínimas serán de 9°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 12°C en el resto de la provincia.

El pronóstico del tiempo extendido en Mendoza