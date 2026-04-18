Impresionante vuelco en Ciudad: sobrevivieron de milagro

Un accidente vial se registró este sábado en la Ciudad de Mendoza, cuando dos autos chocaron y dejaron impactantes imágenes, con uno de los vehículos volcado, boca arriba, tras el fuerte impacto. Aunque las causas del hecho aún no se conocen, no hubo víctimas fatales, aunque sí tres heridos que fueron trasladados para recibir atención médica.
En fotos: el impresionante vuelco en Ciudad
El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Ayacucho y Montecaseros, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte choque. Como consecuencia del impacto, uno de ellos volcó por completo y colisionó contra un semáforo.
Tras el hecho, personal médico, policial y bomberos acudieron al lugar para asistir a las víctimas. En total, tres personas resultaronheridas y fueron trasladadas a distintos hospitales para una mejor atención.
Mientras tanto, ante la presencia de varios transeúntes, Bomberos Voluntarios procedieron a aislar el sistema eléctrico del semáforo afectado para garantizar la seguridad en la zona. Las causas del accidente aún son materia de investigación.