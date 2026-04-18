18 de abril de 2026
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Impresionante vuelco en Ciudad: sobrevivieron de milagro

Dos autos protagonizaron un accidente de tránsito en plena Ciudad y, producto del impacto, uno de ellos quedó con las ruedas hacia arriba. Solo hubo heridos.

Impresionante vuelco en Ciudad: sobrevivieron de milagro

Impresionante vuelco en Ciudad: sobrevivieron de milagro

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

Un accidente vial se registró este sábado en la Ciudad de Mendoza, cuando dos autos chocaron y dejaron impactantes imágenes, con uno de los vehículos volcado, boca arriba, tras el fuerte impacto. Aunque las causas del hecho aún no se conocen, no hubo víctimas fatales, aunque sí tres heridos que fueron trasladados para recibir atención médica.

Accidente de tránsito - Ciudad - Vuelco (2)
Así quedó el segundo vehículo tras el impacto.

Así quedó el segundo vehículo tras el impacto.

En fotos: el impresionante vuelco en Ciudad

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Ayacucho y Montecaseros, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte choque. Como consecuencia del impacto, uno de ellos volcó por completo y colisionó contra un semáforo.

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Accidente de tránsito - Ciudad - Vuelco (4)
Aún no hay detalles sobre el origen del accidente.

Aún no hay detalles sobre el origen del accidente.

Tras el hecho, personal médico, policial y bomberos acudieron al lugar para asistir a las víctimas. En total, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales para una mejor atención.

Accidente de tránsito - Ciudad - Vuelco
Tres personas resultaron heridas.

Tres personas resultaron heridas.

Mientras tanto, ante la presencia de varios transeúntes, Bomberos Voluntarios procedieron a aislar el sistema eléctrico del semáforo afectado para garantizar la seguridad en la zona. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Accidente de tránsito - Ciudad - Vuelco (3)
Por seguridad, Bomberos cortaron el suministro eléctrico del semáforo.

Por seguridad, Bomberos cortaron el suministro eléctrico del semáforo.

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