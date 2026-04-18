Impresionante vuelco en Ciudad: sobrevivieron de milagro Foto: gentileza

Accidente de tránsito - Ciudad - Vuelco (2) Así quedó el segundo vehículo tras el impacto. Foto: gentileza En fotos: el impresionante vuelco en Ciudad El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Ayacucho y Montecaseros, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte choque. Como consecuencia del impacto, uno de ellos volcó por completo y colisionó contra un semáforo.

Accidente de tránsito - Ciudad - Vuelco (4) Aún no hay detalles sobre el origen del accidente. Foto: gentileza Tras el hecho, personal médico, policial y bomberos acudieron al lugar para asistir a las víctimas. En total, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales para una mejor atención.

Accidente de tránsito - Ciudad - Vuelco Tres personas resultaron heridas. Foto: gentileza Mientras tanto, ante la presencia de varios transeúntes, Bomberos Voluntarios procedieron a aislar el sistema eléctrico del semáforo afectado para garantizar la seguridad en la zona. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Accidente de tránsito - Ciudad - Vuelco (3) Por seguridad, Bomberos cortaron el suministro eléctrico del semáforo. Foto: gentileza