Desapareció en Guaymallén un hombre que necesita medicación diaria y su familia pide ayuda para encontrarlo

En las últimas horas, un hombre de 54 años desapareció y su familia lo busca desesperadamente. David Alejandro Román no regresa a su vivienda desde el martes 9 de junio en Colonia Segovia , distrito ubicado en el departamento de Guaymallén . Desde ese momento nadie más supo de su paradero .

Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto con él y desconocen completamente dónde puede estar, por lo que iniciaron una intensa búsqueda y solicitaron colaboración de la comunidad para encontrarlo.

Según informaron sus allegados, el hombre se encuentra bajo tratamiento médico por epilepsia y requiere medicación diaria, situación que aumenta la preocupación de su entorno.

"Podría encontrarse desorientado o atravesando una situación de vulnerabilidad si no ha podido acceder correctamente a su medicación", explicaron sus familiares, quienes remarcaron la necesidad de localizarlo con urgencia.

En diálogo con Sitio Andino, la pareja del hombre señaló que la última vez que lo vieron fue cuando salió de su vivienda en Colonia Segovia. Además, reveló que desde el momento de su desaparición no registró movimientos con la tarjeta SUBE y que su teléfono celular permanece apagado, circunstancias que profundizan la incertidumbre sobre su situación.

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La descripción de David Román y el pedido de colaboración

Al momento de desaparecer, David Alejandro Román vestía pantalón marrón, zapatillas blancas y campera negra. Sus familiares solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique de inmediato con la Policía de Mendoza o con los contactos difundidos en la imagen de búsqueda.

Por estas horas, efectivos de Investigaciones de la Policía de Mendoza llevan adelante distintas tareas en la zona donde fue visto por última vez con el objetivo de reconstruir sus movimientos y dar con su paradero.

Mientras continúa el operativo de búsqueda, familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo y reiteran el pedido de colaboración a toda la comunidad.