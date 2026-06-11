11 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Desapareció en Guaymallén un hombre que necesita medicación diaria y su familia pide ayuda para encontrarlo

David Alejandro Román tiene 54 años y desapareció el martes en Colonia Segovia. Padece epilepsia y su familia teme que pueda estar desorientado.

David Alejandro Román tiene 53 años y desapareció el martes en Colonia Segovia.

David Alejandro Román tiene 53 años y desapareció el martes en Colonia Segovia.

 Por Carla Canizzaro

En las últimas horas, un hombre de 54 años desapareció y su familia lo busca desesperadamente. David Alejandro Román no regresa a su vivienda desde el martes 9 de junio en Colonia Segovia, distrito ubicado en el departamento de Guaymallén. Desde ese momento nadie más supo de su paradero.

Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto con él y desconocen completamente dónde puede estar, por lo que iniciaron una intensa búsqueda y solicitaron colaboración de la comunidad para encontrarlo.

Preocupación por su estado de salud

Según informaron sus allegados, el hombre se encuentra bajo tratamiento médico por epilepsia y requiere medicación diaria, situación que aumenta la preocupación de su entorno.

"Podría encontrarse desorientado o atravesando una situación de vulnerabilidad si no ha podido acceder correctamente a su medicación", explicaron sus familiares, quienes remarcaron la necesidad de localizarlo con urgencia.

En diálogo con Sitio Andino, la pareja del hombre señaló que la última vez que lo vieron fue cuando salió de su vivienda en Colonia Segovia. Además, reveló que desde el momento de su desaparición no registró movimientos con la tarjeta SUBE y que su teléfono celular permanece apagado, circunstancias que profundizan la incertidumbre sobre su situación.

búsqueda, paradero, guaymallén
David Alejandro Román no regresa a su vivienda desde el martes 9 de junio.

David Alejandro Román no regresa a su vivienda desde el martes 9 de junio.

La descripción de David Román y el pedido de colaboración

Al momento de desaparecer, David Alejandro Román vestía pantalón marrón, zapatillas blancas y campera negra. Sus familiares solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique de inmediato con la Policía de Mendoza o con los contactos difundidos en la imagen de búsqueda.

Por estas horas, efectivos de Investigaciones de la Policía de Mendoza llevan adelante distintas tareas en la zona donde fue visto por última vez con el objetivo de reconstruir sus movimientos y dar con su paradero.

Mientras continúa el operativo de búsqueda, familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo y reiteran el pedido de colaboración a toda la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Si querés aprender algo nuevo, estas propuestas gratuitas pueden interesarte

Camión perdió una rueda en el Acceso Este y un motociclista se salvó de milagro

Guaymallén vuelve al expediente digital tras el incendio ocurrido en la Municipalidad

Costos, finanzas y crecimiento: llega una capacitación clave para comerciantes

Intentó cruzar las vías y chocó contra un tren en Guaymallén

El estado de salud de la mujer herida tras un incendio en su casa de Guaymallén

Dramático rescate de una mujer y su bebé tras un incendio en Guaymallén

Allanamientos masivos en un barrio de Guaymallén: importante despliegue policial

Lee además
Propuestas turísticas y en gastronomía en Guaymallén.

La propuesta que une turismo, gastronomía y fútbol en Guaymallén
El Gobierno priorizó una obra más rápida y redujo el plazo de ejecución a 22 meses.

Acceso Este: el Gobierno priorizó una obra más rápida y redujo el plazo de ejecución a 22 meses
LO QUE SE LEE AHORA
Nueva polémica en la causa contra Marcelo DAgostino. 

Grave denuncia genera polémica en la causa contra Marcelo D'Agostino

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este jueves 11 de junio

El Estadio Azteca volverá a ser escenario de una jornada histórica con el inicio del Mundial 2026.

Comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica ponen primera por el grupo A

El mapa petrolero de Mendoza cambió y ya no está dominado por una sola empresa.

Del dominio de YPF a un mapa cada vez más diversificado: quiénes controlan hoy los pozos petroleros de Mendoza

Reabrirá el Paso Internacional Los Libertadores  esta mañana.

Atención viajeros: a qué hora reabre el Paso a Chile

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de junio: números ganadores del sorteo 3381

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de junio: números ganadores del sorteo 3381