Querido negro: somos racistas.

Es posible que los argentinos seamos racistas. Porque a nuestros personajes y personalidades más queridos los calificamos de negro .

Al rosarino que más nos hizo reír, le decíamos el Negro Olmedo ; y el cordobés más gracioso, es el Negro Álvarez . Al que dibujó satíricamente nuestra idiosincrasia, lo llamábamos el Negro Fontanarrosa .

Era la Negra Sosa la mujer más emblemática del cancionero popular. El Morocho del Abasto ha sido nuestro mayor símbolo musical para el mundo; el Negro Lavié siguió sus pasos, pero más de cabotaje. El más grande payador de Las Pampas fue el Negro Ezeiza . Y un ícono del rock, Carlos García López, Negro … Los que más escuchamos en radio también eran Negros: Oro y Dolina .

Cabral era afrodescendiente y, sin embargo, es el soldado que hemos inmortalizado en la letra de una de las marchas más hermosas de la patria.

No jodamos, artistas y deportistas del mundo que quieran ensuciarnos con descalificaciones que no nos pintan de cuerpo entero. Ni el blanco ni los colores nos definen tanto como el negro; si hasta para desvelarnos en suspenso nos fascinamos con el Pulpo Negro. Nos encanta el negro…

Negra era la Madre de la Patria, María Remedios del Valle, y hasta la estampamos en el billete de 10.000. Negra es la tinta que usamos para el mayor invento contra el crimen creado por los argentinos e imitado en todo el mundo, en la obtención de las huellas digitales.

Tenemos el oro negro de Vaca Muerta, el negro carbón de los asados. Hay campeones del mundo a los que apodaban “Negro”, Olguín en el ’78 y Enrique en el ’86. Negro de piel fue “Chocolate” Baley, en la selección de Menotti. No joroben, entonces, con eso de que no tuvimos jugadores de piel oscura en la Celeste y Blanca.

Negro es un apodo plagado de afecto para nosotros. El argentino le dice “negro” con cariño al amigo, al marido, al hermano, al padre. Es una palabra de cercanía, de gratitud, de confianza y lealtad. No la pueden ensuciar los de afuera, que son de palo.

Les bastaría pasar un día en estas tierras para darse cuenta de que acá no se discrimina a nadie por el color de su piel: en las juntadas de los viernes, en el asado de los obreros y el patrón, en el truco, hay blancos, negros, mestizos, colorados, petisos, altos, flacos y gordos, sin distinción de religión ni clase social.

El argentino es así: dado. Se da, se entrega… se hace amigo de cualquiera simplemente porque está al lado.

San Martín se acompañó con negros a cruzar Los Andes y terminar con el colonialismo español que dividió en castas las sociedades que creaba en sus conquistas: negros, zambos, indios, españoles, americanos. Nosotros nos mestizamos, nos mezclamos, nos diversificamos; pero, por sobre todo, nos y los liberamos.

Acá no hubo baños, asientos, ni espacios exclusivos y discriminatorios para negros como sí los tuvieron aquellos países de donde un par de actores sin memoria pretenden calificarnos de racistas. Acá no hubo nunca marchas reclamando por la libertad ni los derechos de los negros, porque la tienen desde que somos patria.

Este país se hizo así, con personas; para nosotros, todos son personas. No hay diferencias marcadas por la piel. El argentino cuando se saluda, se pregunta: ¿Cómo andás, Negro? Y al toque viene el abrazo y el beso en la mejilla. Nos queremos, nos respetamos, nos extrañamos, incluso casi sin conocernos… porque nos basta una vez para ser amigos.

De eso dan fe los que nacieron aquí y también los que aprendimos que es verdad la frase más hermosa del preámbulo de la Constitución Nacional: “para todos los hombres del mundo que ‘quisimos’ habitar el suelo argentino”.

Es así, negro querido. Vení y conocenos…