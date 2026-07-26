¿Cómo pagar EDEMSA en Mendoza?: todas las opciones digitales y presenciales

Mantener al día el servicio eléctrico es fundamental para evitar recargos o suspensiones inesperadas. Para facilitar este trámite a los usuarios de la provincia de Mendoza, la Empresa Distribuidora de Energía de Mendoza ( EDEMSA ) dispone de diversas alternativas digitales y presenciales para saldar comprobantes vigentes o vencidos de forma ágil.

La alternativa más eficiente y recomendada es el acceso directo por la Oficina Virtual oficial . Este canal permite impactar el pago en tiempo real y saldar deudas pendientes sin necesidad de crear un usuario ni recordar contraseñas.

Existen otros métodos adaptados a las preferencias de cada usuario, ya sea desde el celular o en locales comerciales habilitados:

Oficina Virtual con usuario o App: Permite llevar un control mensual del consumo, consultar el historial de facturación y adherirse al Débito Automático para evitar futuros descuidos.

Permite llevar un control mensual del consumo, consultar el historial de facturación y adherirse al Débito Automático para evitar futuros descuidos. Homebanking (Red Link o Banelco / PagoMisCuentas): Ideal para centralizar el pago de servicios en la app bancaria habitual. Se debe buscar la empresa en el rubro "Luz, Agua y Gas" e ingresar el Código de Pago Electrónico. (Atención: si la factura está muy vencida o cuenta con aviso de suspensión, el pago por banco puede tardar hasta 48 horas en acreditarse).

Ideal para centralizar el pago de servicios en la app bancaria habitual. Se debe buscar la empresa en el rubro "Luz, Agua y Gas" e ingresar el Código de Pago Electrónico. (Atención: si la factura está muy vencida o cuenta con aviso de suspensión, el pago por banco puede tardar hasta 48 horas en acreditarse). Pago Presencial: Para abonar con dinero en efectivo o débito físico en mano, es necesario dirigirse a bocas de cobranza como Rapipago, Pago Fácil, Bolsa de Comercio de Mendoza o Pronto Pago con la factura o dictando el número de NIC.

"En caso de contar con aviso de suspensión o corte del servicio, se recomienda realizar el pago mediante la Oficina Virtual para que la acreditación sea inmediata y acelerar el trámite de reconexión", recuerdan desde el área de atención al usuario. "En caso de contar con aviso de suspensión o corte del servicio, se recomienda realizar el pago mediante la Oficina Virtual para que la acreditación sea inmediata y acelerar el trámite de reconexión", recuerdan desde el área de atención al usuario.

Si el servicio fue suspendido antes de efectuar el pago, es fundamental informar la transacción enviando una foto del comprobante al WhatsApp oficial de la distribuidora (+54 9 261 343 6347). De esta manera, el bot del sistema procesará la notificación y generará una orden prioritaria para la cuadrilla técnica.