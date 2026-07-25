Accidente de karting en Junín: una adolescente de 13 años fue trasladada al Hospital Notti

Traslado de urgencia de la adolescente en el Halcón lll

Una adolescente de 13 años sufrió un grave accidente en un karting y fue trasladada en helicóptero al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti. La menor participaba de una actividad en el Autódromo Guido Maineri de La Colonia cuando sufrió lesiones de gravedad. Fue derivada desde el Hospital Perrupato a bordo del helicóptero Halcón III para recibir atención especializada.

La adolescente de 13 años fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti luego de sufrir este grave accidente mientras participaba de una actividad de karting en el Autódromo Guido Maineri , ubicado en La Colonia, departamento de Junín .

El operativo de traslado se activó durante la tarde , luego de que el centro asistencial solicitara una derivación aérea debido a la complejidad del cuadro de la menor.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.58 , cuando desde el Hospital Perrupato se requirió la intervención del helicóptero sanitario Halcón III para trasladar a la adolescente a un centro de mayor complejidad.

La víctima, identificada como V.A.I.B., de 13 años, fue asistida inicialmente por personal médico, que diagnosticó politraumatismos graves.

Ante la gravedad de las lesiones, se dispuso su inmediata derivación al Hospital Notti, donde recibiría atención especializada.

Investigan las circunstancias del accidente

Mientras se desarrollaba el operativo sanitario, personal policial trabajó en el predio del Autódromo Guido Maineri para reconstruir cómo ocurrió el accidente.

En la investigación intervienen efectivos de la Unidad Investigativa y la Oficina Fiscal de San Martín, quienes llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.