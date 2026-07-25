Detuvieron a un hombre mientras faenaba un caballo y buscan a otro sospechoso en General Alvear

La Policía de Mendoza , a través de la Subdelegación de Policía Rural de General Alvear , detuvo a un hombre acusado de participar en la faena de un equino dentro de una finca ubicada en el distrito de Carmensa. En tanto, los efectivos continúan con la búsqueda de un segundo sospechoso que logró escapar al advertir la presencia policial.

El procedimiento se inició luego de que el propietario de un campo de aproximadamente 84 hectáreas denunciara el ingreso de varios caballos a su propiedad y alertara sobre la presencia de restos óseos de antigua data en un sector del terreno.

Con esa información, personal de la Policía Rural realizó un rastrillaje en la zona y avanzó cerca de un kilómetro hasta llegar al límite con una finca abandonada. Allí, los efectivos sorprendieron a dos hombres que se encontraban realizando el faenamiento de un equino .

Al percatarse de la llegada de los uniformados, uno de los individuos escapó corriendo por el campo , mientras que el otro fue detenido en el lugar . Durante el operativo, los investigadores secuestraron distintas herramientas utilizadas para la faena, elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.

Para reforzar el despliegue, participaron drones de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que realizaron sobrevuelos en el área con el objetivo de localizar al sospechoso prófugo. También intervino personal de la División Canes, mientras que Policía Científica llevó adelante el relevamiento de pruebas y la inspección ocular del predio.

El procedimiento se enmarca en el Plan Estratégico contra el Abigeato impulsado por la Policía de Mendoza, una iniciativa que busca fortalecer la prevención y el esclarecimiento de delitos rurales mediante patrullajes, controles en zonas productivas, investigaciones específicas y el uso de tecnología aplicada, como drones y otras herramientas operativas.

La investigación quedó bajo la intervención de la Oficina Fiscal de General Alvear, que dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con el esclarecimiento del hecho.